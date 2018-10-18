3000 Liraya Çalışacak 20.000 Oto Yıkama Personeli Aranıyor

İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ, aylık ortalama 2500- 3000 lira gelirle çalıştıracak 20 bin eleman aradıklarını açıkladı.

Son dönemlerde oto yıkama sektörüne ilginin giderek arttığını, araç sahiplerinin hem hijyen hem de güzel görünüm için geçmiş yıllara göre otomobillerini daha çok yıkatıyorlar.



Bu sektördeki işletme sahiplerinin, oto yıkama, yağlama ve oto kuaför gibi alanlarda çalışabildiğini kaydeden İstanbul Oto Galericileri Oto Alım Satım Yıkama Yağlama Esnaf Odası Başkanı Kenan Taşlıdağ; oto yıkama yağlamacıların iç-dış yıkama, oto kuaförlerin ise koltuktan halıya, tavandan diğer kısımlara kadar temizlik yaptığına da değindi.

"İşsizler bize başvursun":

Kenan Taşlıdağ, oto yıkama yağlama sektöründe işlerin yolunda gittiğini, birçok işletmenin gece bile çalıştığını ifade etti. İşsizlere, oto yıkama yağlama işletmelerine başvurmaları çağrısında bulunan Taşlıdağ, "Şu anda günlük 8 saat çalışarak 2 bin liraya yakın direkt maaşla işe alabiliriz" dedi.



Taşlıdağ, bu rakamın mesai ve bahşişlerle 3 bin liraya kadar yükselebildiğini, bir çalışanın ortalama gelirinin 2 bin 500 lirayı rahatça bulduğunu söyledi.



Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir istekleri olduğunu dile getiren Taşlıdağ, "3308 sayılı Çıraklık Yasası'na (Mesleki Eğitim Kanunu) sektörümüzü tanımlasınlar. Biz çıraklık eğitim merkezlerinde diplomalı eleman yetiştirelim ve oralarda bu işin kursunu görsünler. Deneyimli olmayanları da kabul ederiz." ifadelerini kullandı.

"Sektörün durumu iyi":

Bakırköy'de faaliyet gösteren bir oto yıkama yağlama işletmesinin sahibi olan Buğra Işık da daha önce başka bir iş yaptığını, sektördeki açığı görerek böyle bir işletme açtıklarını ifade etti. Sektöre ilginin her geçen gün arttığını, insanların araçlarını eskiye göre daha fazla yıkattığını söyledi.



Işık, "Sektörde mali açıdan sıkıntı yok. İyi ki sektöre girmişiz, kazancı iyi olan bir pazar... Şu anda benim işletmemde 7 kişi istihdam ediliyor ancak acilen 3 kişiye daha ihtiyacım var. Hatta bu rakam, yaz sezonunda 15-20'ye çıkabilir. Yani acilen istihdam sayısını yüzde 50'ye yakın artırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.



Bu işletmede çalışan ve 4 yıl önce Halep'ten Türkiye'ye gelen Suriyeli İbrahim Emin Ramo da Halep'te 16 yıl boyunca bu işle ilgilendiğini ifade ederek, Türkiye'ye geldiğinde bu alanda iş bulmakta hiç zorlanmadığını söyledi.