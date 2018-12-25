İstanbul'da Aynı Günde 2 Farklı Taksici Vakası Yaşandı

Artık kabak tadı vermeye başlayan taksici ve UBER tartışmalarında hareketli bir günü daha geride bıraktık.

2018'de neredeyse her yeni gün karşımıza çıkan UBER vs. taksi haberleri, yılın sonuna geldiğimiz şu günlerde de devam ediyor. İstanbul'da Kozyatağı ve Esenyurt aynı günde iki farklı taksici olayına sahne oldu.

Kadıköy Kozyatağı’nda hastaneden çıktıktan sonra sokakta bekleyen kadın, durduğu taksiye binmek istedi. İddiaya göre taksici, kadını yağmurun altında bırakmak pahasına 'kısa mesafe' bahanesiyle taksiye almadı. Tam bu sırada polisi aramak isteyen kadın ile çevredeki vatandaşlar, taksici ile tartışmaya başladı. Vatandaşlar ile arasında tartışma çıkan taksici, kadını tartaklayarak taksiyle olay yerinden uzaklaştı.

Bir diğer olay ise Esenyurt Namık Kemal Mahallesi Tonguçbaba Caddesi'nde gerçekleşti. Aracında seyir halinde olan UBER sürücüsünün önü taksi şoförleri tarafından kesildi. Taksiciler, UBER aracındaki kişiye ağza alınmayan küfürler ve tehditler savurdu. Olaya müdahale eden polis ekipleri, UBER sürücüsünün aracını bağlayıp ceza keserek olaya oldukça ironik bir boyut kattı.