Uber Sürücüsü, Kadın Müşterisine Çarpıp Kaçtı

İstanbul Fatih’te yaşanan olayda bir Uber sürücüsü, tartıştığı kadın yolcusuna ve yol kenarında bekleyen başka bir kadına çarpıp kaçtı.

Yurt dışında sık sık sorun yaşayan Uber için Türkiye’de de işler çok yolunda gitmiyor. Sık sık taksicilerle sorun yaşayan firma bu defa da sorumsuz sürücüsü ile gündeme geldi.

Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi’nde saat 19.15 sıralarında meydana gelen olayda, Uber sürücüsü, kadın yolcusu ile ücrette anlaşmazlık yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmaya çevrede bulunan kişiler de dahil oldu. Bunun üzerine, ismi açıklanmayan Uber sürücüsü yolcu kadına ve olay yerinde bulunan başka bir kadına çarparak kaçtı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ayağı ezilen iki kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaçak sürücü ise polis tarafından yakalanarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.