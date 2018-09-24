Türkiye'nin en kapsamlı teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 23 Eylül itibarı ile son buldu. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, birçok ilke sahne oldu. Son gününü ardından kaç kişinin katılım sağladığı da ortaya çıktı.

20-23 Eylül tarihleri arasında 4 gün süren TEKNOFEST, İstanbul'daki yeni havalimanının kurulu olduğu alanda gerçekleştirildi. Festivale kısa zaman içerisinde 500 bin kişi katılım sağladı. Etkinlik boyunca alana gelen teknoloji tutkunları pek çok ilki de aynı anda yaşadılar. Türkiye'nin her yerinden 2 binden fazla yarışmacının üyesi olduğu 750 farklı takım çeşitli yarışmalara katıldı. Üst düzey devlet yetkililerinin de katılım sağladıkları festivale olan ilgi gündem yarattı. Dünya basını özellikle etkinlik açılışında gerçekleştirilen Kenan Sofuoğlu, F1 otomobili, spor otomobil, F-16 uçağı yarışına kilitlendi. Festivalin kalan günlerinde Türk Yıldızları, bir THY yolcu uçağı ile uçuş yaptı. Ayrıca yerli üretim insansız hava aracı Bayraktar TB2 ilk kez sivil bir etkinlikte uçuş yaptı. Yazılım dünyasına dair pek çok yarışmanın gerçekleştirildiği festivalde Hack İstanbul Siber Güvenlik Yarışması dikkatleri çekti. Teknoloji girişimcileri, fikirleriyle Take-Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde buluştular. Zirvenin kazanan yabancı şirketleri, İstanbul'da 1 yıl boyunca ücretsiz ofis hizmeti alarak ödüllendirilecekler. İLGİLİ HABER Teknofest'te Konuşan Erdoğan: "Bağımsızlığın Şartı Teknolojidir" Türk Yıldızları dışında etkinlik kapsamında Solo Türk ekibi, paraşüt timi, 129 ATAK helikopteri gövde gösterisi yaptı. Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk'ün gösterisi de ilgiyle takip edildi.

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