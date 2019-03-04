İstanbul'da Evlerin Kapısına Para Dolu Zarf Bırakılıyor

İstanbul Hasköy'de, gecekonduların fazlaca olduğu bir mahalledeki evlerin kapısına, içerisinde 1000 TL bulunan zarflar bırakılıyor. Mahalleliler, bu gizemli adam (ya da adamlara) şimdiden Hızır lakabını taktılar.

Çoğunlukla gecekonduların bulunduğu bir bölgede yaşayanlar, son 1 aydır gece kapılarının önüne içerisinde bin TL bulunan zarflarla karşılaşıyorlar. Sabaha karşı mahalleye giren bazı kişi ya da kişiler, öncesinden tespit ettikleri maddi durumu kötü ailelerin kapılarından içeriye bir ya da birden fazla zarf bırakıyorlar. Her bir zarfın içerisinde ise bin TL bulunuyor.

Mahallenin sakinlerinden olan ve kendilerine de bu şekilde para dolu zarf bırakılan Paşa Ali Bilgin, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sabah namaz vakti kalktım evde tespih çekiyorum. Abdest aldım. Bir ses oldu dışarı çıktım. Baktım bacımla konuşuyorlar. Ne oluyor, dedim. 'Amca bir zarf bıraktım pazar parası yaparsınız' dedi. Dedim ki 'Burada bir hane yok. Bacım da var' dedim. Yukarılarda ona da vermişler. Dağıtarak gelmişler. Sonra gittiler. Zarfta ya 100 ya da 200 lira var sandım. Baktım bin TL var. 3 zarf aldık. 'Nereden geldi bu para?' dedim. 'Amca karıştırma bu söylenmez. Patronumuz sağ olsun' dediler."

Bir başka mahalle sakini olan Mustafa Bilgin ise, "Buradan geçerken ışığı görüyorlar. Burada duruyorlar. Abimi görüyorlar. Zarf veriyorlar 2-3 tane. Bin lira varmış zarfta. Sonra da gidiyorlar." şeklinde konuştu.

Bir ay içerisinde bu olayın başına iki kere geldiğini söyleyen Yaşar Bilgin de, "Geçen hafta ve ondan önceki hafta oldu. 2 defa oldu bu ay içerisinde. Birinde sabah 06.30 da diğerini de gece 23.30'dan sonra dağıtmışlar. Bizde babam almış sabah dağıtıldığında. Zarflardan bin lira çıktı. 40 senedir bu mahalledeyim böyle bir şey görmedim. Allah razı olsun. Diğer iş adamlarına da örnek olsun. Herkes bir mutlu oldu. Babam da ihtiyacı olan akrabalarına da dağıttı. duyduğumuz 15, 20 ev var. Ama daha fazlası var. Kimse söylemiyor." şeklinde konuştu.