Ülkemizde yaşanan enteresan gelişmelere aşinayız ancak böyle bir şey neden ve nasıl yaşandı anlamak çok zor. Sosyal medyada da bizimle aynı fikirde olan kişilerden benzer yorumlar geldi.

İstanbul Uzunçayır metrobüs durağında bekleyenler, belki de hayatları boyunca bir daha göremeyecekleri anlara tanıklık ettiler. Zincirlikuyu mevkine giden yönde metrobüs bekleyen bir vatandaş, baştan ayağa astronot kıyafeti giymiş bir şekilde oturuyordu. Bu ilginç anı kaydetmeye çalışan vatadandaşlar, astronot kıyafetli adamın Zincirlikuyu mevkisine giden metrobüse binişini takip etti. İnsanların şaşkın bakışları arasında metrobüse binen adamın neden böyle giyindiği, metrobüs ile nereye gittiği, ne yapmak ve nereye varmak istediği bilinmiyor. Aşağıda 'astronot' için yapılan bazı yorumları göreceksiniz.

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/metrobuste-astronot-saskinligi-3401962/

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