Ekrem İmamoğlu: İstanbul’da Su ve Doğalgaz Kesilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul’un diğer ilçe belediyelerine tavsiye kararı aldıklarını açıklarken, ayrıca vatandaşın karantina süresince suyunun ve doğalgazının kesilmeyeceğini belirtti.

Dünyayı sarsan korona virüsü ülkemizde de görülmeye başlandı. Bunun üzerine çok hızlı bir şekilde yurdun dört bir yanında hem genel hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar önlem almaya başladı. Bu önlemlerin önemli bir kısmı da temizlik ve evlerde durma üzerine odaklanyor.

Çeşitli mekanların geçici olarak kapanmasının ardından çalışanların aklına “Faturalarımızı ödeyemezsek/hizmetlerimiz kesilirse ne olacak?” sorusu geliyordu. Bu konuyla ilgili belediyeler elini taşın altına koyuyor.

İstanbul’da su ve doğalgaz kesilmeyecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla İstanbul’da alınan yeni tedbirleri iletti. İmamoğlu, 39 ilçe başkanıyla konuştuklarını ve bir komisyon kurduklarını açıkladı.

İmamoğlu, İSKİ ve İGDAŞ’ın korona virüs tedbirlerinin uygulandığı dönemde su ve doğalgaz kesintisi yaşamayacağını belirtirken daha önceden ödenmemiş borç nedeniyle suyu kesilmiş olan konutlara da su verilmeye başlandığını söyledi. İnsanların bu dönemde susuz kalmasını istemediklerini söyleyen İBB Başkanı, konunun binlerce aboneyi ilgilendirdiğini de belirtti.

Ayrıca İBB’nin sahada görev yapan itfaiye, zabıta, temizlik ve destek hizmetleri personelinin, sağlık durumları hariç olmak kaydıyla bütün izinlerinin kaldırıldığını söyledi. Ayrıca İBB’nin çağrı merkezlerindeki kapasitenin de arttırıldığını, bazı çalışanların evde çalışarak destek sağladığını ekledi.

462 pazara sıkı denetim

İBB Başkanı, pazar temsilcileri, odası ve yetkililerden oluşan bir ekiple İstanbul’un en önemli alışveriş noktalarından olan pazarlar için de görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerde pazar yerlerinde uygulanacak olan önlemlere dair kararlarını ve tavsiyelerini de belirlediklerini söyledi.

İmamoğlu, “Özellikle gıda ihtiyacının yüzde 80’ini karşılayan semt pazarlarımız ilgili şunu söyleyeyim. Hallerde hijyen önlemlerini İBB olarak aldık. Ancak ‘semt pazarları açılmalı mı açılmamalı mı’ sorusunu uzun uzun tartıştık.” derken, ilçe belediyesi ve bazı yetkili kurumlara dair bir tavsiye kararı aldıklarını da söyledi.

Buna göre İstanbul’da pazarlarda sadece gıda ürünleri satılacak. Esnaf mutlaka maske ve eldiven kullanacak, diğer koruyucu önlemleri alacak. İlçe belediyesi ve İBB tarafından denetlenecek olan pazarlarda dezenfekte işlemleri de yapılacak. Ayrıca pazarların giriş ve çıkış noktalarında da dezenfekte kutuları ile hizmet verilmesi tavsiye edildi.

İmamoğlu, vatandaşların da pazar yerinde kendi hijyen tedbirlerini almalarını ve mümkün olduğu kadar kendi torba veya filelerini kullanmalarını istedi. İstanbul’daki pazarların kapanmayacağı da böylece kesinleşmiş oldu.