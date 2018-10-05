İstanbul'da Trafik Polisleri Drone İle Ceza Kesmeye Başladı

İstanbul'da rutin trafik kontrolleri, bir süredir drone'ların desteğiyle yapılıyor. Kurallara uymadığı bu drone'lar ile tespit edilen birçok sürücüye cezalar kesildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Mahmutbey gişelerinin yakınındaki Şakir Koç Denetleme İstasyonu'ndan başlamak üzere trafik ekiplerini drone desteğine kavuşturdu. Denetimlerde bir saat içerisinde tam 25 sürücüye ceza kesildi.

"Trafik Kazalarını Önleme Planı" kapsamında yapılan uygulamalarda 11 ceza emniyet şeridi ihlalinden, 11'i emniyet kemeri takılmamasından, 2'si sürüş halindeyken telefon kullanmaktan ve biri de tehlikeli şekilde şerit değiştirilmesinden ötürü uygulandı. Tüm ihlaller trafiğe tahsis edilen drone tarafından tespit edildi.

İstanbul Bölge Trafik Şube Müdür Yardımcısı Müslüm Apaydın, uygulamayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Uygulamanın 26 Ekim'e kadar tüm Türkiye'de deneneceğini belirten Apaydın şunları kaydetti:

"Bugünden itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talimatı doğrultusunda il genelinde bazı noktalarda kazalara etki edecek kural ihlalleri ile ilgili havadan ve karadan uygulama yapmaya başladık."