İstanbul'daki Bitcoin Dolandırıcılarına Büyük Operasyon

İstanbul'da Bitcoin ticareti yapan 14 kişinin mail sistemlerine girerek hesap bilgilerini ele geçirdikleri ve bu yolla 437 bin liralık haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 11 kişiden 10'u mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Bitcoin ticareti yapan kişilerin mail sistemlerine girerek kullanıcı adı ve şifrelerini çalıp dolandırıcılık yapan 11 kişiden 10'u tutuklandı. Dolandırıldığını anlayan 14 kişi, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne başvurarak, hesap bilgilerinin çalındığını ve hesaptaki bitcoinlerin başka hesaplara aktarılarak satıldığını bildirdi ve şikayetçi oldu. İLGİLİ HABER Bitcoin'in Tüketttiği Elektrik, Bilim İnsanlarını Korkutacak Boyutlara Ulaştı Gerekli istihbarat çalışmalarının ve teknik takiplerin ardından, polis ekipleri 26 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon başlattı ve 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 18 cep telefonu, 18 adet SIM kart, 22 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 3 hard disk, 2 sahte sürücü belgesi, 1 sahte İETT indirimli taşıma kartı ve 1 tablet bilgisayar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli 11 kişiden 10'u tutuklanarak ceza evine gönderilirken, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : https://www.bloomberght.com/haberler/haber/2169418-istanbul-da-bitcoin-dolandiriciligi-operasyonu

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