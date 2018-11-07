İstanbul'da gerçekleştirilen Brand Week etkinliğine katılan Yandex kurucusu ve CEO'su Arkady Volozh, bazı sorulardan bıkmış durumda.

Brand Week için İstanbul'a gelen Yandex Kurucusu ve CEO'su Arkady Volozh'un en sevmediği soru, "Türkiye'ye yatırım yapacak mısınız?" sorusu. Türkiye'ye yatırım yapmak istediklerini belirten Volozh, asıl amaçlarının tüketici hizmetleri sunmak olduğunu söyledi.

Volozh, Türkiye'de Rusya'daki gibi müşteri hizmetleri vermek istediklerini söylerken, araç paylaşımını örnek verdi. Bu sistemin Türkiye'ye çok uygun olduğunu belirten Volozh, bu konuda girişimleri bulunduğunu da söyledi.

"RUSLARIN GOOGLE''IYIZ"

Yandex'in aslında yola Google'dan önce çıktığını söyleyen Volozh, Rusların Google'ı ifadesini ise problem etmiyor. Volozh, "Aslında 1997 yılında Google'dan önce yola çıktık. Ama son 10 yılda neler yaptığımızı anlatmak için bu basit bir yol. Bize Rusya'nın Uber'i, Alibaba'sı, Amazon'u da diyorlar. Bu sayede insanlara ne yaptığınızı kolay bir şekilde anlatmış oluyorsunuz" diyerek bu konudaki fikrini belirtiyor.

Volozh sözlerine 2011 yılında Türkiye pazarına girdiklerini hatırlatarak devam etti.

"Ekonomik ve teknolojik açıdan baktığımızda bizim için Türkiye yeterince büyük bir pazardı. Aynı zamanda da erişilebilir bir pazardı. İlk kez İstanbul'a geldiğimde ve Boğaz'ı gördüğümde, şehrin ritmini hissettiğimde, 'burada başlayabilirim' dedim. Hizmetlerimizi burada denemek istedik. diyen CEO, Antitröst davası sonrası Android'de de uygulamalarının kullanılmasını sağladıklarını, bunun da faydasını göreceklerine inandığını belirtti.

Sanal Asistan'a Rus Edebiyatı

Geçen yıl yüzde 40 büyüdüklerini ve bu rakamın 2012 yılından beri ilk defa ulaşılan bir rakam olduğunu belirten Volozh, yeni asistanlarının diğer asistanlardan daha gelişmiş ve daha iyi konuşan bir asistan olduğunu da iddia etti. Volozh "En iyi Türkçe konuşan asistanı oluşturmak istiyoruz. Alis adı, Rusça'da Alisa. Alis, sadece metni okumakla kalmıyor. Microsoft veya Apple asistanları, söyleyebilecekleri şeyler konusunda çok sınırlı. Programcılar belli bir metin koyuyor, ona göre cevap veriyor. Onların dışında bir soru sorulursa cevaplayamıyor. Bizimki çok daha özgür. Bu asistanı eğittik. Öncelikle klasik edebiyatı, Puşkin, Tolstoy, Çehov gibi yazarları okuttuk. Çok kötümserleşti asistan. Ondan sonra sosyal medya bilgisi verdik. Ardından ergen gibi davranmaya başladı. Bunun üzerine iyi bilgi kaynaklarıyla besledik, böylece akıllı, entelektüel ve en iyi asistana dönüştü." ifadelerini kullandı.

Bu Soruyu Hiç Sevmiyor

Volozh'un en sevmediği soru ise Türkiye'ye yatırım sorusu. Konuyla ilgili fikirlerini anlatan CEO, "Yatırım yapmak, para yatırmak demek değil. Türkiye’de daha fazla hizmet yaratabilir miyiz? Bununla yeni para kazanımı, herkes için söz konusu olabilir mi? Tabii Türkiye’de yatırım yapmak istiyoruz ama bizim asıl amacımız Rusya’da olduğu gibi burada da tüketici hizmetleri sunmak. Mesela araç paylaşımı İstanbul’da yok. Moskova’da en büyük araç paylaşımı filosuna sahibiz. Avrupa’da da en büyük, dünyada da ikinci. 10 bin araçlı bir filo sadece Moskova için var. Bu artık yeni ulaşım metodu. Türkiye için de çok uygun olacaktır. Çünkü buradaki taksi durumu çok çok sınırlı, düzenlemeler katı. Araç paylaşımı çok daha iyi sonuçlar verebilir burada" diyerek görüşlerini ortaya koydu.