İstanbul'daki Şiddetli Rüzgar, Uçakları Beşik Gibi Salladı

İstanbul'da dünden beri süren şiddetli yağış ve rüzgar, kara trafiğini olduğu kadar uçakları da zorluyor.

İstanbul'da dün akşam saatlerinden beri gittikçe şiddetini artıran yağış, bu sabah şiddetli rüzgarla da birleşince ciddi sorunlar baş göstermeye başladı. Yeşilköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan uçaklar, bu esnada ciddi bir zorlanmalar yaşadılar.

Yağış ve fırtınadan etkilenen uçaklar, iniş yaparken adeta beşik gibi sallandı. Kameraların, uçağın yalpalayışını saniye saniye görüntülediği anlarda herhangi bir kaza yaşanmaması en sevindirici gelişme oldu.

Bugün akşam saatlerine kadar artarak devam edecek olan yağışların, yarın da şiddetli rüzgarla devam etmesi bekleniyor. Meteroloji yetkilileri, İstanbulluları artacak olan yağışlara karşı uyarıyor.