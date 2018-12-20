İstanbul'daki Taksi, Dolmuş ve Minibüslerde Yeni Uygulama

2018 yılı 'UBER vs. Taksi' olaylarıyla geçilmişken, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili önemli bir karar alındı.

Ülkemizde yolcu güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için bireysel ve toplu taşımacılık radikal adımlar atılmaya çalışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin belgesi alan taşıtların tamamı, yeni dönemde aracın sağ ve sol yanına, ayrıca tavanına plaka yazdırmak zorunda olacak.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu uygulama ile birlikte araçların güvenliğinin artırılması, emniyetli teçhizatların sağlanması ile birlikte her yönden görülecek şekilde plaka yerleştirilmesi de zorunlu hale getirildi.

Plakalar Nasıl Olmalı?