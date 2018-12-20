  • İstanbul'daki Taksi, Dolmuş ve Minibüslerde Yeni Uygulama

İstanbul'daki Taksi, Dolmuş ve Minibüslerde Yeni Uygulama

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2018 yılı 'UBER vs. Taksi' olaylarıyla geçilmişken, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili önemli bir karar alındı.

Ülkemizde yolcu güvenliğinin sağlanması ve kazaların önlenmesi için bireysel ve toplu taşımacılık radikal adımlar atılmaya çalışılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden izin belgesi alan taşıtların tamamı, yeni dönemde aracın sağ ve sol yanına, ayrıca tavanına plaka yazdırmak zorunda olacak.

1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayacak olan zorunlu uygulama ile birlikte araçların güvenliğinin artırılması, emniyetli teçhizatların sağlanması ile birlikte her yönden görülecek şekilde plaka yerleştirilmesi de zorunlu hale getirildi.

Plakalar Nasıl Olmalı?

  • Sarı taksiler ve taksi dolmuşları, ön kapılara, yan panellere ve tavana Arial Bold yazı karakteriyle, 790 punto (20 cm) ölçülerinde ve RAL 5002 renk skalasında (lacivert) plaka yazmak ve aynı renk kodunu dama olarak uygulamak zorunda olacak. 
  • Turkuaz taksiler ise aynı ölçülerde ve RAL 1021 renginde (sarı) renk plaka koduyla ilgili bölgelere plakayı yazdırmak zorundalar.
  • 1 Ocak 2019'dan itibaren ilgili denetimler başlatılarak, kurallara uymayan sürücülere ciddi para cezaları kesilecek.
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Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/taksi-dolmus-ve-minibuslerde-yeni-uygulama-2806725/
Etiketler: taksi, dolmuş
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