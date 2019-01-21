İstanbul'dan da Görülebilen Kanlı Ay Tutulması Başladı

Güneş, Ay ve Dünya'nın ardı sıra dizilmesiyle oluşan Kanlı Ay Tutulması, İstanbul'un belli semtlerinden de izlenebildi.

Her yıl 'bu sene olacak mı?' diye ilgiyle takip edilen Kanlı Ay Tutulması'nın 2019 ayağı bu sabah itibarı ile başladı. 2019'un ilk ve tek Ay Tutulması, Avrupa, Afrika ve Amerika'da izlenebiliyor.

Ülkemizin İstanbul da dahil olmak üzere birkaç batı şehrinde izlenebilen tutulma, İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlu bir hava olması sebebiyle düzgünce izlenemedi.

Sonraki Tutulma Ne Zaman?

Dünya'da gözlemlenebilecek olan bir sonraki Ay Tutulması 2 Temmuz'da yaşanacak ancak bu tutulmayı ülkemizden izlemek mümkün olmayacak. Ülkemizden de gözlemlenebilecek bir sonraki Ay tutulması ise 16 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.

Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak

Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak

05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı

06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı

07.41 Tam Tutulma başlangıcı

08.12 Azami Tutulma

08.43 Tam Tutulma sonu

09.51 Parçalı Tutulma sonu

10.48 Kısmi Tutulma sonu

Kuzey ve Güney Amerika, Grönland, İzlanda, İrlanda, Büyük Britanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, bu hafta sonu yaşanan Kanlı Ay Tutulması'nın tadını çıkarırken, bizim bunun için 19 Temmuz'a dek beklememiz gerekiyor.