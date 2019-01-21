İstanbul'dan da Görülebilen Kanlı Ay Tutulması Başladı

Her yıl 'bu sene olacak mı?' diye ilgiyle takip edilen Kanlı Ay Tutulması'nın 2019 ayağı bu sabah itibarı ile başladı. 2019'un ilk ve tek Ay Tutulması, Avrupa, Afrika ve Amerika'da izlenebiliyor.
Ülkemizin İstanbul da dahil olmak üzere birkaç batı şehrinde izlenebilen tutulma, İstanbul'da sabah saatlerinde bulutlu bir hava olması sebebiyle düzgünce izlenemedi.
Sonraki Tutulma Ne Zaman?
Dünya'da gözlemlenebilecek olan bir sonraki Ay Tutulması 2 Temmuz'da yaşanacak ancak bu tutulmayı ülkemizden izlemek mümkün olmayacak. Ülkemizden de gözlemlenebilecek bir sonraki Ay tutulması ise 16 Temmuz 2019'da gerçekleşecek.
- Ay, İstanbul’da saat: 08.28’de batacak
- Güneş, İstanbul’da saat: 08.24’de doğacak
- 05.36 Kısmi Tutulma başlangıcı
- 06.34 Parçalı Tutulma başlangıcı
- 07.41 Tam Tutulma başlangıcı
- 08.12 Azami Tutulma
- 08.43 Tam Tutulma sonu
- 09.51 Parçalı Tutulma sonu
- 10.48 Kısmi Tutulma sonu
Kuzey ve Güney Amerika, Grönland, İzlanda, İrlanda, Büyük Britanya, Norveç, İsveç, Portekiz, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, bu hafta sonu yaşanan Kanlı Ay Tutulması'nın tadını çıkarırken, bizim bunun için 19 Temmuz'a dek beklememiz gerekiyor.