İstanbul Depreminin En Çok Etkileyeceği 7 İlçe Açıklandı

TÜGEM Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Ülke genelinde yaklaşık 7 milyon yapı depreme karşı riskli durumdayken 1.5 milyonun ise dönüşüme girmesi gerekiyor" dedi.

Türkiye'deki binaların durumu hakkında bilgi veren Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Kurucu Başkanı Hakan Akdoğan, "Ülkemizde 9.8 milyon bina ve 28.6 milyona yakın bağımsız bölüm bulunuyor. Bu binalardaki bağımsız bölümlerden 6.7 milyonunu riskli yapı. Bu riskli yapılardan acil olarak 1.5 milyonunun dönüşüme girmesi gerekiyor. İstanbul’da ise 1.2 milyon binada toplamda 5.9 milyon konut var. İstanbul’da da 1.5 milyon yapı riskli iken acil olarak dönüşüme girmesi gereken 300 bin konut bulunuyor" dedi.

Akdoğan, İstanbul'da durumun vahim olduğunu ve depreme dayanıklı olmayan binaların tehlike oluşturduğunu vurguladı.:

Akdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan deprem raporu çerçevesinde İstanbul'da tüm ilçeler için olası deprem kayıp tahmini kitapçıkları oluşturuldu. 7.5 büyüklüğündeki bir depremde İstanbul’da 194 bin 342 binanın orta ve üstü hasar alması, 22 bin 235 kişi için de can kaybı ve ağır yaralı riski bulunuyor. 40 yaş ve üstü ana yapı sayısı gene İstanbul’da 258 bin 269 iken, 40-20 yaş arası bina sayısı ise 548 bin 26. 2000 öncesi ve özellikle 5-9 kat arası olan tüm yapılara acil olarak riskli yapı tespitleri belediyeler tarafından yapılmalı" diye konuştu.

İstanbul'daki yüksek riskli ilçeler ise şunlar: Avcılar, Fatih, Zeytinburnu, Esenler, Küçükçekmece, Tuzla ve Beylikdüzü

Deprem tasarımının yetersiz olduğu binalar, malzeme dayanımı yetersiz olan ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapılar acil incelenmesi gerektiği uyarısında bulunan Akdoğan, ayrıca şunları söyledi:

"Kanunda riskli yapıların tespitleri yapı maliklerince yaptırılır, bunlar yapmaz ise idare veya Bakanlıkça yaptırılır deniyor. Buna göre, herhangi bir malik test yaptırabileceği gibi, birlikte bir anlaşma ile de test yapılabilecektir. Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan bu teste riskli yapı tespiti diyoruz. Bizim tavsiyemiz bu incelemenin yaptırılması olacaktır."