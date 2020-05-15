Her sene büyük bir ilgiyle takip edilen İstanbul Film Festivali, bu sene internet ortamında düzenleniyor. Festival kapsamında, Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinde yer alan 15 filmin Türkiye prömiyerleri düzenlenecek.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle pek çok etkinlik ya iptal edildi ya da online ortamda düzenlenmeye başladı. Bu etkinliklerden biri olan 39. İstanbul Film Festivali de 15-29 Mayıs tarihleri arasında internet üzerinden düzenlenecek. Bu festival kapsamında Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinde sergilenen 15 filmin Türkiye prömiyeri yapılacak.

İstanbul Film Festivali’nin resmi Twitter hesabından yapılan duyuruda, “39. İstanbul Film Festivali, programında yer alan ve Cannes, Venedik ve Berlin film festivallerinden seçtiği 15 yabancı filmin Türkiye prömiyerlerini 15-29 Mayıs tarihleri arasında internette gerçekleştiriyor.” denildi. Her filmin 5 gün boyunca izlenebilir olacağı festivalde yer alan filmleri izlemek için ücret ödemeniz gerekiyor.

Eğer sizler de filmleri izlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak ilgili linke ulaşabilirsiniz. Festival kapsamında tek filmin bilet fiyatı 9 TL olarak açıklanırken 15 filmi tek seferde satın almak isterseniz 99 TL ücret ödemeniz gerekiyordu, ancak bu indirimli bilet fiyatının tükendiğini hatırlatalım. Ayrıca, diğer filmlerin de hızlı bir şekilde satın alındığını ve bazılarının satışa kapatıldığını söylememiz gerekiyor. Filmlerin Türkiye ön gösterimi olacak bu özel etkinlik, ülkemiz dışında dünyada da takip ediliyor.

39. İstanbul Film Festivali’nde online izlenecek 15 film: