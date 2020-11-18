İstanbul Havalimanı, Dijital Dönüşümde Avrupa'nın En İyisi

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI), İstanbul Havalimanı'nı Dijital Dönüşüm kategorisinde Avrupa'nın En İyi Havalimanı ödülüne layık gördü.

29 Ekim 2018 itibarıyla hizmete açılan İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen 16. ACI Avrupa Ödülleri’nde, tüm süreçlerin dijitalleştirilmesi ve teknolojinin havalimanının her noktasına entegre edilmesi nedeniyle Dijital Dönüşüm (Best European Airport Award – for digital transformation) kategorisinde Avrupa’nın En İyi Havalimanı ödülünün sahibi oldu.

İstanbul Havalimanı’nın işletmecisi olan İGA’ya söz konusu ödül, 17 Kasım Salı (dün) Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen 16. ACI Avrupa Ödülleri’nin resmi töreni sırasında takdim edildi.

Alınan ödül ile ilgili açıklamalarda bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların kendilerinden en önemli talebinin dijital ile uyumlu seyahat deneyimi yaşamak olduğunu ifade ederken; ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı’nın merkezine yerleştirdiklerini belirtti ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Bu doğrultuda, SESAR (Single European Sky ATM Research) vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı’nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini ‘teknolojik işletmecilik’ noktasına taşımak başlıca hedefimiz.

Bu sürecin ilk ayağı dijital cüzdan uygulaması olacak. Bu uygulamayı İst-buy isminde bir ticari platform takip edecek. Bu platforma havalimanının 'pazar alanı' diyebiliriz. Havalimanımız içindeki tüm mağazalarımız burada kendi ürünlerini pazarlama imkânı bulacak.”

Önümüzdeki 6 içinde hayata geçirmeyi planladıkları en önemli teknolojinin yüz tanıma ile yolculuk ve alışveriş imkanı sunacak biometri olduğunu belirten Samsunlu, söz konusu uygulama ile yolcuların biletinin, pasaportunun ve biyometrik verilerinin İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirileceğini ifade etti.

Akıllı Havalimanı konsepti dahilinde yapay zekâ destekli akıllı sohbet sistemi projesinde yolculara anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek sunacaklarını de belirten Kadri Samsunlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“İlk günden bu yana yapay zekâyı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız. Akıllı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir havalimanı olarak başarının, öncelikle yolcu memnuniyetinden geçtiğine yürekten inanıyorum. Bu memnuniyeti sürdürülebilir kılmak da dijital dünyanın bize sunduğu olanakları, zaman zaman hayal gücümüzün de ötesine taşıyarak, doğru ve etkin kullanabilmekten geçiyor.

Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen '16th ACI Europe Awards' programı kapsamında, ‘Dijital Dönüşüm Ödülü’ne layık görülmemiz, hedeflerimize yürürken doğru rotada ilerlediğimizin de somut bir kanıtı oldu. İGA olarak, henüz tasarım aşamasında dijital altyapısını en ileri teknolojilerle kurguladığımız İstanbul Havalimanı’nın, ‘Akıllı Havalimanı’ konseptiyle dünyaya öncü ve örnek olması yönündeki çalışmalarımızı, bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz.”

Ödül töreninde konuşan bir başka isim olan İGA Havalimanı İşletmesi Dijital Hizmetler ve Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul ise, “Dijital dönüşümün gücüne her zaman inandık. Akıllı bir havalimanı tasarlayarak teknolojik değişimlere en hızlı adapte olacak, dijital dönüşümün öncüsü olacak bir strateji ile yaklaştık. Yapay zekâyı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak verimliliği sürekli artırmayı hedefledik.

Yapay zeka aracılığıyla check-in bölgesi, tuvalet ve ibadethanelerde yoğunluk kontrolü yapabiliyoruz. Sensörlerle beraber havalimanının neresinde ne kadar yoğunluk var bunu görebiliyor, ekip ve kaynak yönetimini buna göre yapabiliyoruz. Havalimanımızı, rekor seviyede donanımla teknolojik anlamda en üst noktaya taşıdık. Neticesinde de dijital dönüşüm alanında Avrupa’nın en iyisi olduğumuzu tescilleyen bu ödüle uzandık, gururluyuz.” ifadelerini kullandı.