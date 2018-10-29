Yeni Havalimanının Adı Resmen Açıklandı: İstanbul Havalimanı

Bugün sizlerle asılan tabelada görünen 'İstanbul Havalimanı' ismini paylaştığımız, İstanbul'daki üçüncü havalimanının ismi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Bugün itibarı ile alan adı, bünyesinde sağlanacak internet hizmetleri gibi birçok konuda haberlerini paylaştığımız yeni havalimanımızın ismi yapılan törenle resmen belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havalimanının adını törende açıkladı: İstanbul Havalimanı.

Gün içerisinde asılan tabelalarla İstanbul Havalimanı olarak görünen havalimanın ismi de böylece resmen onaylanmış oldu. Farklı bir isimlendirme alacağı ve bunun törende açıklanacağı düşüncesi gerçek olmadı.