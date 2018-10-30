İstanbul Havalimanı Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Dün itibarı ile resmi açılışı yapılan ve merak edilen ismi İstanbul Havalimanı olarak açıklanan yeni havalimanımız ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

Yeni dönemde İstanbul ve Türkiye için çok büyük bir tanıtım yüzü ve yatırım olmasına kesin gözüyle bakılan ve dün ilk faz uçuşlara açılan İstanbul Havalimanı'nın teknik özelliklerini sizler için derledik. İstanbul Havalimanı ile ilgili daha önce yaptığımız haberlere de en aşağıdan göz atabilirsiniz. İstanbul Havalimanı Hakkında Bildiğimiz Her Şey Bugüne kadar 200 milyon euro'ya yakın bir IT yatırımı yapılan havalimanında yapay zeka ve akıllı sistemler kullanılacak.

İstanbul Havalimanı’nda 3 adet veri merkezi (data center), 102 adet entegre sistem, 467 adet sunucu, 780 telekomünikasyon odası, 3257 adet kartlı geçiş noktası, 3267 uçuş bilgi monitörü, 4549 destek verilen bilgisayar, 9000 adet güvenlik kamerası bulunuyor.

İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde 20 milyon GB’lık data alanı mevcut olacak. Bu rakam, ortalama bir şehirde bulunan 80 bin network portuna eşdeğer.

Havalimanına toplamda İstanbul - Berlin arasındaki mesafe kadar fiber kablo döşendi.

Bunun yanı sıra İstanbul Yeni Delhi arasındaki 4500 km uzunluğunda bakır kablolama bulunuyor.

Toplam 780 kişilik bir ekip ile havalimanının, altyapı, güvenlik, havacılık, iş uygulamaları ve yazılım geliştirme gibi 5 ana sisteminden sorumlu olacak.

Evden yola çıkan yolculara, havalimanına ulaşabilmeleri için en kısa yol tarif edilecek. Havalimanında 9 bin güvenlik kamerası ve 4 bin sensör bulunacak.

Yaklaşık olarak her pistte yaklaşık 19 iniş ve kalkış yapılabilen havalimanında toplam 150 milyona yakın yolcu kapasitesi bulunuyor.

500 apron kapasiteli havalimanında Airbus ve Boing 737-800 gibi 'dev' uçakların iniş kalkışı mümkün. 9 bin kameranın 248'i yüz tanıma özelliği ile yolcuları tanıyacak. Bagajlarını bırakan, bağıran, şüpheli hareketler sergileyen yolcular hemen tespit edilecek.

İstanbul Havalimanı toplamda 76.2 kilometrekare alan kaplıyor. 2021 yılına kadar Metro ulaşımının sağlanması planlanıyor.

Havalimanında 3 farklı robot ekibi olacak: Hizmet robotları, güvenlik robotları ve temizlik robotları.

Havalimanında yolcuların sıkılmaması ve güzel vakit geçirmesi için hızlı geçiş sistemleri, hızlı internet ve dinamik bekleme süresi bildirimleri, akıllı otopark sistemleri ve yeni nesil sadakat yönetimi sistemi bulunacak.

Yolcuların taşınma işlemlerinde sürücüsüz otobüsler bulunacak. IGABUS adı verilen otobüsler, yolcuları otoparktan dahi alabilecek.

Türkiye'de ilk defa kullanılacak bir 'sanal kule' uygulaması kullanılacak. Bu sanal kule uçakların hareketlerini artırılmış gerçeklikle irdeleyecek. İLGİLİ HABER Yeni Havalimanının Adı Resmen Açıklandı: İstanbul Havalimanı İLGİLİ HABER İstanbul Havalimanı'nın Alan Adı İnternette 16 Yıl Önce Satın Alınmış İLGİLİ HABER Yeni Havalimanı'nda 55 Bin Kişiye Kesintisiz, Hızlı ve Ücretsiz İnternet Sağlanacak İLGİLİ HABER Gözünü Karartan UBER, İstanbul Yeni Havalimanı'nda Çalışmak İstiyor

Kaynak : https://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/uyanik-girisimciler-yeni-havalimaninin-ismini-2002de-almis,jIyImduxHUyM8EP5bkGBSA/VWefnWrr6k6srmU3bUV30Q

 62 3 2 2 1