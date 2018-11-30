İstanbul'un üçüncü havalimanı olan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci, 15 Aralık itibariyle başlayacak.

İstanbul'un hava trafiğini rahatlatacak olan İstanbul Havalimanı (ISL), 29 Ekim'deki resmi açılışının ardından, 31 Ekim'de gerçekleştirilen ilk seferler ile ilk yolcularını ağırladı. Ziyaretçileri tarafından oldukça beğenilen İstanbul Havalimanı (ISL), en çok büyüklüğüyle gündeme geldi. Öyle ki bir uçağın teker koyduktan sonra aprona varış süresi, 10 dakikadan 20-22 dakikalara kadar çıkabiliyor.

Çalışmaların halihazırda devam ettiği İstanbul Havalimanı, her geçen gün daha aktif hale geliyor. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirilecek olan taşınma işlemiyle İstanbul Havalimanı tam kapasitesine ulaşma yolunda büyük bir yol katedecek. Taşınma işlemi ise 15 Aralık tarihinde başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek.

En büyük taşınma işleminin gerçekleşeceği 30 ve 31 Aralık tarihlerinde hem İstanbul Atatürk Havalimanı'nda hem de İstanbul Havalimanı'nda hiçbir uçuş gerçekleştirilmeyecek. Tırlar, konvoy halinde Atatürk Havalimanı'ndan ayrılarak İstanbul Havalimanı'na gelecek. 30 ve 31 Aralık tarihinde büyük araçları taşıyan tırlar Hasdal'ı kullanacak olurken, diğer malzemeleri taşıyan tırlar ise Basın Express yolundan hareket edecek.