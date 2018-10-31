İstanbul Havalimanı'nda İlk Uçuş Heyecanı Bugün Yaşanacak

Dünyanın en modern ve en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'nda ilk ticari uçuş, 11:30 da İstanbul'dan Ankara'ya gerçekleşecek Türk Hava Yolları seferi olacak.

29 Ekim Pazartesi günü görkemli bir açılış töreni ile Türk milleti ve dünyanın beğenisine sunulan İstanbul Havalimanı’nın ilk ticari uçuşu bugün gerçekleşecek. İlk uçuş, saat 11:30 sularında İstanbul Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na Boeing 777 tipi geniş gövdeli uçakla gerçekleştirilecek. Gelen bilgilere göre yeni havalimanından gerçekleştirilecek ilk uçuşa 340 yolcu şahitlik yapacak.

İstanbul Havalimanı’ndan kalkacak ikinci ticari uçuş da yine bugün gerçekleşecek. Boeing 737-800 tipi uçakla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na gerçekleşecek uçuşun saati ise 17:30 olarak açıklandı. İstanbul Havalimanı’na gerçekleştirilecek ilk ticari iniş ise saat 14:15’te Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan gelen uçak ile olacak.

11:30’da gerçekleşecek ilk uçuş için bilet alan yolcular, sabahın erken saatlerinde İstanbul Havalimanı’na geldiler. İlk uçuş için Ankara’dan İstanbul’a geldiğini dile getiren İsmail Arat, ‘’Ankara'da yaşıyorum. İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak ilk uçuşta yer aldığım için çok mutluyum. Havaist otobüsleriyle Atatürk Havalimanı'ndan buraya geldim. İlk otobüsle sabah saat 06.00'da hareket ettim ve 40 dakikada İstanbul Havalimanı'na geldik.’’ şeklinde konuştu.