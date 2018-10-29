İstanbul Havalimanı'nın Alan Adı İnternette Ne Zaman Alındı?

Bugün itibarı ile tabelasında 'İstanbul Havalimanı' olarak adlandırıldığı belli olan İstanbul'un üçüncü havalimanı ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı.

Girişindeki tabela ile ismi İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport olarak görünen yeni havalimanının alan adı ile ilgili ilginç bilgiler ortaya çıktı. Alan adının 'com' uzantılı adresi olan 'istanbulairport.com' bundan tam 16 sene önce alınmış. 2002 yılında Hollanda'dan alınan bu alan adının tescil bitiş tarihi 30 Nisan 2019 olarak görülüyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Site Bilgileri Sorgulama” servisine göre, 'com.tr' uzantılı alan adı bundan 2.5 ay önce alınmış durumda. Ticari amaçlı tüzel kişiliklerin ve kuruluşların alabildiği “com.tr” uzantılı alan adı 'istanbulairport.com.tr' adresinin Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde alınmış.

Geçtiğimiz günlerde yeni havalimanının tahmini alan adlarının kapış kapış alındığından söz etmiştik. Hollanda menşeli alınan alan adı da muhtemelen geçmişte bu fikirle satın alanlardan biri.