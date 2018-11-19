Resmi olarak 29 Ekim’de hizmete giren İstanbul Havalimanı’nda yer alan otoparkların ilk iki ay süresince ücretsiz olacağı açıklanmıştı. Kimlerden ücret alınmayacağı da açıklandı.

Engelliler ve gaziler, belgelerini ibraz etmeleri halinde azami 15 güne kadar ücretsiz olarak otoparktan yararlanabilecekler. Araçların gazi ve engellilerin üstüne kayıtlı olmaları gerekmiyor. Şehitlerin birinci derece yakınları da her defasında 15 güne kadar otoparktan ücretsiz olarak faydalanacaklar.

31 Ekim’de THY Ankara, Antalya, İzmir, Kıbrıs Ercan Havalimanı ve Bakü’ye günlük seferlerin başladığı havalimanına ait otopark ücretleri de açıklandı.

İç/Dış Hatlar Kapalı Otopark Ücretleri (Otomobiller)

Park Süresi (Saat/TL)

0-1 saat: 19,75 TL

1-3 saat: 24 TL

3-6 saat: 37,75 TL

6-12 saat: 44,75 TL

12-24 saat: 60 TL

Abonman Ücretleri (Otomobiller)

4 gün:173,50 TL

7 gün: 284 TL

15 gün: 387,50 TL

Aylık: 423 TL

Motor/Motorsiklet

0-1 saat: 9 TL

1-3 saat: 12,25 TL

3-6 saat: 18,75 TL

6-12 saat: 22,75 TL

12-24 saat: 30,50 TL

Abonman (Motor/Motorsiklet)

4 gün: 87 TL

7 gün: 141,75 TL

15 gün: 193,75 TL

Aylık: 212 TL

AÇIK OTOPARKLAR İÇİN (OTOMOBİL)

Park süresi (Saat/TL)

0-1 saat: 15 TL

1-3 saat: 18 TL

3-6 saat: 27,25 TL

6-12 saat: 30,50 TL

12-24 saat: 42,25 TL

Abonman aylık 316 TL

Motor/Motorsiklet (Açık Otoparklar İçin)

0-1 saat: 7,75 TL

1-3 saat: 9 TL

3-6 saat: 13 TL

6-12 saat: 15,50 TL

12-24 saat: 20,75 TL

Abonman aylık: 161,25 TL

Minibüs/pikap (Açık Otoparklar)

0-1 saat: 17 TL

1-3 saat: 22,75 TL

3-6 saat: 30 TL

6-12 saat: 35,75 TL

12-24 saat: 49,50 TL

Abonman aylık: 358,75 TL

Midibüs/Otobüs/kamyon/kamyonet (Açık Otopark)

0-1 saat: 20 TL

1-3 saat: 27,75 TL

3-6 saat: 33,75 TL

6-12 saat: 42,25 TL

12-24 saat: 57,20 TL

Abonman aylık: 402,25 TL

DHMİ Kiracısı, Taksi İşletmeleri ve Nakliyeciler, Havalimanı Görevli Personel / Personel Servis araçları ise aylık 130 TL abonman ücreti ödeniyor.

Devlet Personel Başkanlığının Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında listelendirilmiş olan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli kurumlar, düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar, sosyal güvenlik kurumları, mahalli idareler ve 5018 Sayılı Kanun dışında kalan özel bütçeli kuruluşların (hizmet satın alma yoluyla kiralanan araçları dahil) araçlarına (azami 1 saat süre ile), kordiplomatik plakalı araçlara (bir saate kadar), engelli ve gazilerin belgelerini ibraz etmeleri kaydıyla kullandığı / bulunduğu araçlara (her defasında azami 15 güne kadar), şehit ailelerinin 1. dereceden yakınlarının özel araçlarına (her defasında azami 15 güne kadar), Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) personelinin kullandığı özel araçlara, DHMİ tarafından işletilen otoparkları kullanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü personelinin özel araçlarına tarife uygulanmayacak.

Atık atanlar ise kalış süresi üzerinden iki kat ücretlendirilecek.