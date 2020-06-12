İBB, İstanbul İçin Planladığı Yeni Taksi Projesini Açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, şehre 5 bin yeni sarı taksi kazandıracaklarını söyledi. Tamamen elektronik sistemle donatılacak olan taksiler, üç vardiya halinde çeşitli prensipler çerçevesinde çalışacak.

Akıllı telefonlar üzerinden taksi hizmeti veren Uber’in İstanbul’da yasaklanmasının ardından şehirdeki taksi azlığı kendini daha da hissettirmeye başlamıştı. Katıldığı bir televizyon programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 bin yeni taksi plakası projeleri olduğunu söyledi.

İstanbul’daki mevcut 17 bin 395 taksinin yetersiz kaldığını belirten İmamoğlu, "Sıkıntı var. Bunu taksiciler de biliyor. Bazen taksi duraklarında insanlar taksi bulamıyor. Başka sistemler, korsanlar devreye giriyor. Biz kiralama modelini getiriyoruz. Taksinin sahibi İBB olacak. Kiralama modeliyle, kontrollü bir sistemle. Meclis’e getireceğiz bu konuyu. Eğer Meclis’te uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa, oradan yürüyeceğiz” dedi.

"Taksici esnafını da koruyan, disipline eden ve korsan çalışmaları yok eden bir modeli hayata geçirmek istiyoruz"

Planın onaylanmaması halinde encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceklerini ifade eden İBB Başkanı İmamoğlu, taksici esnafını da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hayata geçirmek istediklerini dile getirdi.

5 bin yeni sarı taksinin üç vardiya halinde, belirli prensipler çerçevesinde çalışacağını aktaran İmamoğlu, "Bunu yapmaya İBB kanunen yetkili. QR koduyla, İstanbulkart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Bir de özel tasarım taksi modeli çalışması yarışması başlatacağız. Korunaklı, pandemi sürecine uygun, taksiciyle müdahalesi olmayan... Bildiğimiz sarı taksi. Tarife aynı, her şey aynı” şeklinde konuştu.

Taksi ücretleri İstanbulkart ile ödenebilecek

Hem taksi eksiğini gidereceklerini hem de piyasayı dengede tutaklarını ifade eden İmamoğlu, “Taksici esnafı için de hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem de bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili de yarışma açacağız. Bir nevi İstanbul'a özgü taksi üretimine de start vermiş olacağız bu çalışmayla” dedi.

Aynı zamanda, İstanbul’da deniz ulaşımının payını da büyütmeyi hedeflediklerini belirten İmamoğlu, "8 ayda 50 deniz taksi ile denize ineceğiz. 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Kolay yanaştıracağı ekstra iskeleler ilave ettireceğiz” değerlendirmesini yaptı.