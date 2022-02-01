Türkiye'de gündem olan pek çok şey için bir kripto para birimi piyasaya sürülmüşken bunlardan sonuncusu, İstanbul'un meşhur köpeği Boji'den ismini alan Boji Token oldu. Token'ın arkasındaysa pek de somut bir proje bulunmuyor.

Kripto para sektörü, özellikle ilk olarak ciddi bir amaçla piyasaya sürülmeyen Dogecoin’in müthiş yükselişiyle bu tarz düşük değerli, alternatif ve pek de büyük, hatta hiç projesi olmayan kripto para birimlerine ilgi duymaya başladı. Elbette bu ilginin en büyük nedeni, çok kısa sürede büyük paralar kazanma hayalleriydi.

Son derece riskli, 'shitcoin' olarak ifade dilen bu kripto para birimleri arasına geçtiğimiz günlerde bir yenisi daha eklendi. 1 Aralık’ta kripto para piyasasına sürülen kripto para birimi, ‘Boji Token (BOJI)’ oldu. Token, isminden de anlaşılacağı üzere ismini İstanbul’un meşhur sokak köpeği Boji’den alıyordu.

Birimin arkasında somut bir proje yok

Şu anda yalnızca Pancakeswap üzerinden alınabilen Boji Token, açıklamasında veya yol haritasında herhangi bir gelecek vadeden ifadeye yer vermiyor. BOJI’nin açıklamasında yalnızca “Amacımız, dünyadaki hayvanlar için koşulları iyileştirmek.” ifadeleri yer alıyor.

Token’ın yol haritasına baktığımızdaysa hayvanlar için daha iyi koşulların sağlanmasına yönelik herhangi bir işaret bulunmuyor. Hedeflerde “15 bin Twitter takipçisi, CoinMarketCap listelemesi, influencer alımı, 40 bin Twitter takipçisi, ERC20 token’ın çıkışı” gibi yalnızca bir hayran kitlesi oluşturmaya odaklanan ifadeler yer alıyor. Şartların iyileştirilmesine yönelik tek ifadeyse “Hayvanların koşullarını iyileştirmek için %2 yardım ücreti” şeklinde.

Boji Token’ın internet sitesine baktığımızdaysa BOJI için ‘Mars’ın ilk gerçek köpeği’, ‘Kripto para dünyasının gerçek köpeği’ ve ‘Beklediğiniz Meme katili burada’ gibi yine finansal bir karşılığı olmayan ifadeler yer alıyor.

Boji Token, aslında Türkiye gündemine daha önce de gelmişti. Boji’nin televizyonlarda konuşulduğu günlerde haberlerde Boji Token’a da yer verilmiş ve bir ‘dolandırıcılık’ olabileceği konusunda uyarıda bulunulmuştu. Token’ın arkasındaki kişilerse bu haberlerin ardından bir açıklama paylaşmış, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek birlikte stratejik ortaklıklar kurma planımız devam etmektedir.” ifadelerine yer vermişti.

Günümüzde sosyal medyada konuşulan neredeyse her şeyin token’ı (Örneğin Şeyma Subaşı, Sedat Peker, Acun Ilıcalı) çıkarılırken, bu tarz araçlara yatırımda bulunurken iki kere düşünmeniz oldukça önemli. Zira 2021 yılında kripto para piyasasında dolandırıcılığın %80 oranında artış gösterdiğini hatırlatalım. Güvenilir bir kripto para birimini seçmek içinse mutlaka birim hakkında araştırma yapın.

Bu içerik, kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir.