Bir Vatandaş Koronavirüsten Korunmak İçin Çuvalla Gezdi

İstanbul Zeytinburnu'nda bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine çuval geçirerek dışarı çıktı. Çuvallı adamı yolda yürürken gören vatandaşlar, o anları telefonlarının kamerası ile kayıt altına aldılar.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, insanların hayatlarına mal olmaya devam ediyor. Bugüne kadar 1 milyon 350 bin 841 kişinin hastalanmasına neden olan virüs, 74 bin 870 kişiyi hayattan kopardı. Şu an hemen her ülkede görülen salgının ne zaman sona ereceği ve bu salgına karşı etkili bir tedavi yönteminin ne zaman bulunacağı ise bilinmiyor.

Koronavirüs salgını yaklaşık bir aydır Türkiye'de de etkisini gösteriyor. Bugüne kadar ne yazık ki 649 vatandaşımızı bu virüse kurban verdik. Hal böyle olunca da yetkililer, uzunca bir süredir hem vaka sayısını durdurabilmek hem de salgını kontrol altına alabilmek için çeşitli tedbirler alıyorlar. Alınan tedbirler arasında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının yasak olması da bulunuyor.

Yetkililerin belirlediği yaş aralıklarında ve kronik rahatsızlığı olmayan vatandaşlar, dışarıya çıkmakta özgürler. Ancak başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililer, mümkün olduğunca evlerden çıkılmaması gerektiğini söylüyorlar. İşte tüm bu tavsiyelere rağmen evlerinden çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da kendi tedbirlerini alarak hem hastalık kapmamak hem de taşıyıcı olmamak için uğraşıyorlar.

Şimdi sizleri, İstanbul Zeytinburnu'na götüreceğiz. Kim ve dışarıda ne işi olduğu bilinmeyen bir vatandaşımız, koronavirüsten korunabilmek adına kendi önlemini almış durumda. Ancak bu önlem, alışılmışın biraz dışında. Çünkü söz konusu vatandaş, üzerine bir çuval geçirerek dışarı çıkmıştı. Dışarıda bir çuvalın içinde gezen vatandaş, onu gören diğer kişiler tarafından da kayda alındı. Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sokakta çuvalla gezen vatandaşın kayda alındığı anlar