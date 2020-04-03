İstanbul'da Toplu Taşımaya Maske Zorunluluğu Geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüsün yayılmasını en aza indirgemek için önemli bir karar aldı. İBB'den gelen açıklama doğrultusunda metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maske olmayan kişilerin kabul edilmeyeceği duyuruldu.

Akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüsle ilgili gerçekleştirdiği açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan yeni koronavirüs önlemlerini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden önemli bir karar geldi.

Toplu taşımaya maske zorunluluğu getirildi:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 1 koronavirüs vakasının 16 kişiye bu hastalığı bulaştırdığını, bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği basın açıklamasında ifade etmişti. Yeni tip koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için alınan önlemlere bir yenisiyse İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun tarafından duyuruldu.

İBB Sözcüsü Ongun'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada yarından itibaren metro, metrobüs, otobüs ve şehir hatları vapurlarına yüzünde maske olmayan yolcuların kabul edilmeyeceği belirtildi.

Toplu taşımada alınan kararı açıklamasının ardından İBB Sözcüsü Ongun, yeni tip koronavirüse yakalanan personeller hakkında da bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu paylaşımında Ongun, 48'i İBB ve 70'i bağlı kuruluş ve iştirak olmak üzere toplam 118 personelin COVID-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.