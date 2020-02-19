İstanbul’da Meydana Gelen Kaza İçin Boeing’e Dava Açıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 5 Şubat günü meydana gelen kazada hayatını kaybeden Songül Bozkurt’un ailesi ABD’de Boeing’e dava açtı. Aile, Boeing’in üst düzey çalışanlarının ailelerini Boeing uçaklara bindirmek istemedikleri yönünde mesajlaşmalara da ulaştıklarını açıkladı.

Pegasus’a ait Boeing 737 tipi uçak, 5 Şubat’ta İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak kaza yapmıştı. Uçağın pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmişti. Songül Bozkurt da kazada hayatını kaybeden insanlar arasında yer alıyor. Songül Bozkurt’un ailesi şimdi, meydana gelen kaza ile ilgili olarak Boeing’e ABD’de tazminat davası açtı.

Songül Bozkurt’un ailesinin avukatı olan Ender Keleş ve Boeing’e ABD’de açılan davada aileyi savunacak olan Amerikalı avukat Nomaan Husain, ailenin başlattığı hukuk mücadelesi ile ilgili olarak İzmir’de bir basın toplantısı gerçekleştirdiler.

Basın toplantısında konuşan ailenin avukatı Ender Keleş, Türkiye’de yürütülecek davanın yanında uluslararası alanda da uçak üreticisi firmaya dava açacaklarını söyledi. Keleş, “Avukat Nomaan Husain de daha önceki kazalarda olduğu gibi bu kazada da pilot hatası veya kötü hava şartları gibi görüşlerin herkes tarafından kabul edildiğini ancak gerçeğin sonradan ortaya çıktığını ve Boeing firmasının kusurlarını kabul ettiğini söyledi” dedi.

Avukat Ender Keleş, pilotaj hatasının ortaya atılan bir bahane olduğunu söyledi. Keleş, Boeing’in bu uçaklarının her hava koşulunda iniş yapabilecek şekilde üretildiğini de sözlerine ekledi. Keleş, Boeing’in uçaklarla ilgili gerçeği insanlardan sakladığını, kendi çalışanlarının dahi ailelerini Boeing uçaklara bindirmek istemediklerine dair mesajlaşmaların ellerinde olduğunu açıkladı.

Yapılan basın toplantısında konuşan Nomaan Husain, kazada yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri ile iletişime geçmeye çalıştıklarını söyledi. Huasin, Songül Bozkurt’un ailesinin kendisine vekalet verdiğini, diğer mağdurların da yasal haklarını koruyacaklarını söyledi. Songül Bozkurt’un da hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili olarak Boeing firmasının merkezi olan Chicago’da tazminat davası açıldığı, avukatlar tarafından açıklandı.