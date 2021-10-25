İstanbul'da 'Mutlu Kediler Yarışması' Düzenlendi

Onlarca kedi türünün katıldığı "Mutlu Kediler Yarışması" geçtiğimiz haftasonu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Toplamda 147 adet kedi türünün yer aldığı yarışmanın birincisi, sosyal medyada fenomen haline gelen Prenses isimli kedi oldu.

Farklı kedi ırklarını tanımak, bakımları hakkında bilgi edinmek ve kendileri gibi evcil hayvan severlerle tanışmak için zemin oluşturan Mutlu Kediler Yarışması, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi.

140'tan fazla kedi türünün katıldığı bu yarışmada Instagram'da 116 binden fazla takipçisi bulunan Prenses isimli kedi birinci oldu. Prenses'in sahibi Elmina İkra Özbey, ödülü aldıktan sonra kedisinin nasıl bir fenomen haline geldiğini anlattı.

Birbirinden farklı kedi ırkları yarışmada boy gösterdi

Mutlu Kediler Yarışması, hafta sonu boyunca birbirinden keyifli anlara ev sahipliği yaptı. Kedilerini jürilere tanıtan hayvan severler, farklı ırkların yarıştığı bu mücadelede birinci olabilmek için heyecan verici bir çaba gösterdi. Yarışma boyunca aynı zamanda kedi ırkları ve kendilerine has bakımları hakkında da detaylı bilgiler verildi.

Kedi yetiştiricisi Mümin Tongur, Mutlu Kediler Yarışması'na 3 kedisiyle birlikte katılan isimlerden biriydi. Tongur, onlarca kedi türünün yarıştığı bu yarışma hakkında şu ifadeleri kullandı; 6 senedir kedi üretip yetiştiriyoruz. Genelde şampiyonluklar alıyoruz bakalım bu sefer de şansımızı denemeye geldik. Kedilerimizi tanıtmaya geldik. Bu gün burada yurtdışından gelen hakemler kedileri ırk standartlarına göre değerlendirecek. Kedilerin bakımları güzellikleri ve kaliteleri değerlendirilecek. Bizde ona göre ödüller alacağız kısmetse. 3 kedimizle yarışmaya geldik.

Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi Prenses'in sahibi Elmina İkra Özbey ise kedisinin fotoğraflarının nasıl bu kadar popüler hale geldiğini şu sözlerle anlattı; Hesap açma fikri ilk kedimi kaybettiğim zaman aklıma anı biriktirmek için gelmişti. Çünkü çok az resmi vardı o kedimin elimde ve bu da bende yoğun bir üzüntüye yol açmıştı. O duyguyla bir hesap açtım. Kıyafetli bir fotoğrafıyla Prenses patladı ve 116 bin takipçimiz var şu an. Scottish Fold cinsi NY 25, Golden diye geçiyor bu cins kediler. Kedimle 2 senedir birlikteyim. Sosyal medya fenomeni unvanıyla katıldık, çünkü biz derneğin pet üyesi olarak buradayız. Bizim de şimdi bir şov olacak. Kıyafet şov. Yanımızda kıyafetlerimizle geldik. Kıyafetlerini giyinecek Prenses.