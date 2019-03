İstanbul - New York Uçağında Ciddi Türbülans Yaşandı

İstanbul'dan kalkıp New York Kennedy Havalimanı'na iniş yapacak olan yolcu uçağında ciddi bir türbülans yaşandı.

Türk Hava Yolları’nın İstanbul’dan New York Kennedy Uluslararası Havalimanı’na (JFK) giden 01 sefer sayılı yolcu uçağında ciddi bir türbülans yaşandı. New York havalimanı yetkilileri sözcülerinden Steve Coleman, uçağın New York saatine göre akşamüstü 5.35’de iniş yaptığını ve ilk müdahalelerin havalimanı içerisindeki hastanede gerçekleştiğini bildirdi.

Yaralananların 28’i Jamaica Sağlık Merkezi’ne sevk edilirken diğer iki kişiyse Queens Sağlık Merkezi’ne sevk edildi. Kazazedelerin birçoğu kesik, şişlik ve ezilme gibi küçük yaralanmalar atlatırken bir kişinin ayağının kırıldığı biliniyor.

İnişten 45 dakika önce türbülansa giren uçak iniş yapmadan önce acil durum ilan eden havalimanında ambulanslar ve itfaiye ekipleri bekleyişe geçti ancak New York İtfaiye Amirliği’nin yaptığı açıklamaya göre yaralanmaların hiçbiri hayati değildi.

Türk Hava Yolları’nın kazayla ilgili açıklaması da gecikmedi. THY Basın Müşavirliği yolcuların ve kabin ekibinin sağlık durumunun yakından takip edildiğini belirtti.