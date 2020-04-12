İstanbul Sokağa Çıkma Yasağını Nasıl Geçirdi?

Çin’de ortaya çıktıktan sonra oldukça kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şu sıralar hepimiz için gündem haline gelmiş durumda. Cuma gecesi ilan edilen sokağa çıkma yasağı İstanbul’da nasıl görüntülere sahne oldu haberimizde.

Dünya çapında bugüne kadar 1 milyon 827 bin 285 kişiyi enfekte eden ve 113 bin 296 kişinin yaşamını yitirmesine sebep olan koronavirüs salgını özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İtalya’da şiddetli şekilde sürüyor. Ülkemizde ilk vakanın açıklandığı 11 Mart tarihinden bu yana, bu akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan son verilere göre toplam vaka sayısı 56 bin 956, vefat sayısı ise 1.198 olarak paylaşılmış durumda.

Ülkemizde virüsün ortaya çıktığı ilk günden beri tedbir amaçlı birçok önlem alındı ve alınmaya devam ediyor. Eğitim kurumlarının tatil edilmesi, müze ve ören yerlerinin geçici süreyle kapatılması, 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanması, şehirlerarası yolculuklara getirilen kısıtlamalar derken Cuma akşam saatlerinde açıklanan, hafta sonu için geçerli olan 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde genel olarak ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bu önlemlerden bir tanesi.

Merkezi semtler bomboş

Kalabalığı ve trafiğiyle ünlü İstanbul’da sokağa çıkma yasağının nasıl etkiler bıraktığını pek çok kişi merak ediyor. İnsanların ve araçların doldurduğu caddeler ve sokaklar iki gündür boş. BBC’nin kamerasına takılan görüntüler bunu kanıtlar nitelikle. Görüntüler trafiğin en yoğun olduğu yerlerden biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile açılıyor. Yine en kalabalık yerlerden olan Barbaros, Moda Caddesi, Taksim Meydanı’nda da sadece görevini sürdüren temizlik işçileri gözlemleniyor.

İstiklal Caddesi sessiz

Videonun devamında gördüğümüz turistlerin vazgeçilmez mekanı İstiklal Caddesi, iki taraflı sıralanan balıkçılarıyla ünlü Galata Köprüsü, Kadıköy sahil de yalnızca sokak hayvanlarına kalmış durumda. Ayrıca metro çıkış ve girişlerinin de tamamen kapalı olduğu görülüyor. Sokağa çıkma yasağı süresince çalışan az sayıda kesimden biri de ekmek satıcıları. Maske ve eldiven gibi yardımcılarla önlem aldıkları görülen çalışanlar mahallelerde araçla dolaşarak ekmek satışı yapıyor ve video birkaç görüntünün ardından sona eriyor. Haberimizin sonunda sokağa çıkma yasağının bu gece 24'ten itibaren sona ereceğini de hatırlatalım.