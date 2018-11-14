Milli Eğitim Bakanlığı ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ortaklığında, zorunlu taksicilik eğitimi projesi başlıyor.

İstanbul'da 50.000 taksicinin, Taksi Eğitim Projesi kapsamındaki derslere katılmaları gerekecek. Sürece dahil olmayan taksicilere ruhsat verilmeyecek ve taksicilik yapmaları engellenecek. Denetimler sonrasında araçların trafikten men edilmesi söz konusu olacak.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sertifikası olmayan kişiler artık şoförlük yapamayacak. Şoförlük yapıp da yanlış yapanlar da meslekten ihraç edilecek. Adli ve idari yaptırımlar uygulanacak."

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Hakan Eğinlioğlu da konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

"Tedavülden kalkmış paraları, para üstü olarak veriyorlar. Tırnakçılık yapıyorlar. Para üstü 50 lira vermesi gerekirken, 5 lira veriyor. Turist kısa bir mesafe gitmek istiyor, söz konusu taksici ise geniş bir İstanbul turundan sonra turisti bırakıyor. Bu adamlar yüzünden mesleğini namusuyla yapan taksiciler de rahatsız oluyor."