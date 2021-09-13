İstanbul'da Telefon Vurgunu Yapan 'Suç Makineleri' Yakalandı

İstanbul Ataşehir'de bulunan bir teknoloji mağazasına soygun düzenleyerek 289 adet telefon çalan hırsızlar yakalandı. Mağazayı toplamda 2 milyon 400 bin TL'lik zarara uğratan suçluların daha önce 81 farklı suça karıştığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz 6 Eylül tarihinde gerçekleşen bu soygunun ardından polis, hırsızların mağazada bıraktığı parmak izi gibi delillerle birlikte geniş çaplı bir soruşturma başlatmıştı. Olay yerine yakında bulunan güvenlik kameraları, toplamda 4 hırsızın bu işe karıştığını ve telefonları çuvallarda doldurduktan sonra otomobille kaçtıklarını göstermişti.

Güvenlik kameralarının çektiği görüntüler sayesinde hırsızların kimliklerini tespit eden polis, düzenlediği operasyona birlikte Mehmet M. (22), Umut G. (37), 2 Cem S. (26) ve Murat Ö. (39) gözaltına alındı.

Hırsızların bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı

Yakalanan zanlıların daha önce de farklı işlere bulaştığı tespit edildi. Mehmet M'nin 22 yaşında olmasına rağmen 7 farklı suç kaydı olduğu tespit edilirken Umut G'nin 25 farklı suç kaydı olduğu ve 5 suçtan arandığı, Cem S'nin 2 suç kaydı olduğu ve Murat Ö'nün de 45 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Polisin düzenlediği operasyonla birlikte suçluların yanında 2 tabanca, 2 telsiz ve çalınan bazı telefonlar ele geçirildi. Tutuklanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, yakında hakim karşısına çıkacak.