İstanbul Trafiğindeki En Tehlikeli 10 Kara Nokta Açıklandı

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul'da en fazla trafik kazası gerçekleştirilen 10 noktayı açıkladı. Söz konusu kaza noktalarından 2'si Anadolu, 8'i Avrupa yakasında bulunuyor.

Nüfusu ile Avrupa’nın en büyük kenti konumunda bulunan İstanbul, gerçek anlamda içinden çıkılmaz trafiği ile de en ünlü şehirlerden biri. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul’da geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen trafik kazalarını mercek altına alarak en sık kaza yaşanan 10 noktayı tespit etti.

Konuyla ilgili olarak CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Demet Komiser, gerçekleştirdikleri çalışmayla ilgili olarak, “Bu kaza sıcak noktalarında meydana gelen kazaların sürücü hatalarından mı yoksa yolun yapısından mı kaynaklandığı konusunda detaylı analizler yaptık. Bu analizler sonucu yolun fiziki yapısıyla ilgili bir eksiklik tespit ettiğimizde bununla ilgili kuruluşa bu durumu bildirdik.” ifadelerini kullandı.

Son üç yılda ölümlü trafik kazalarının yüzde 52 buçuk azaldığını ifade eden Demet Komiser, “Sürücü hataları kaynaklı trafik kazalarıyla ilgili analizlerimizle o noktalarda trafik kazalarının yaşandığı en yoğun saatlerde denetimlerimizi sıklaştırdık” ifadelerini kullandı ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

İstanbul’da 2020’de en çok kaza yaşanan yerler açıklandı

“Bunların ikisi Anadolu yakasında. Pendik sahil yolu, D100 Kozyatağı mevkii. 8'i Avrupa yakasında; Zeytinburnu, Cevizlibağ, Piyalepaşa, Vatan Caddesi, Haliç Köprüsü, Tem Otoyolu Sultangazi ayrımları, Büyükdere caddesi, Barbaros bulvarı. Bu noktalarda denetimlerimizi sıklaştırdık.

İstanbul'da en çok kaza yapılan noktalardan biri de Fatih'te bulunan Akdeniz ve Vatan caddesinin kesişimi. Trafik ekipleri bu noktada kazaları önlemek için denetim yapıyor. Ekipler öte yandan yayaya çarpma ve motosiklet kazalarını önleme amaçlı çalışmalarını sürdürüyor.”