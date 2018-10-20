İstanbul’un Gözü Ara Güler, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul’un gözü olarak bilinen Ara Güler, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Hayata 90 yaşında veda eden başarılı fotoğrafçı için önce Galatasaray Meydanı’nda, sonrasındaysa Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde törenler düzenlendi. Güler’in cenazesi Beyoğlu’ndaki kilisedeki törenden sonra Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Galatasaray Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin öncesinde Beyoğlu Belediyesi tarafından bir platform kuruldu ve Ara Güler’in fotoğrafları ve Güler’in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi.

Meydanda “Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız” ve “Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın” yazılı afişler asıldı.

Ara Güler’in Türk bayrağına sarılı naaşının başına fotoğraf makinesi çantası konuldu. Karanfillerin yer aldığı platformda mumlar yakıldı ve tabutunun başında nöbetler tutuldu.

Ara Güler’in asistanı Fatih Aslan “Umuyorum huzurlu gitti. Son anına kadar yanındaydım. Her şey istediği gibi oldu. Müzesini açtı, arşivini, önemli ellere kıymetli insanlara ve bütün Türk milletine emanet etti. Zaten o da öyle söylüyordu. Türk milletinin malıdır. Doğuş Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Bey bu taşın altına elini koydu. Ara ağabeyimin istediği şekilde yapacak. Öncelikle Ferit Bey'e, bütün Doğuş Grubu'nun çalışanlarına çok çok teşekkür ederim,” açıklamasında bulundu.

T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi Twitter hesabından da taziye mesajı paylaşıldı.

Ara Güler Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verildi.