  • İstanbul Yeni Havaalanı'nın İlk Yolcu Testi Gerçekleştirildi

İstanbul Yeni Havaalanı'nın İlk Yolcu Testi Başarı İle Gerçekleştirildi

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Türk Hava Yolları personelinden oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilen ilk yolcu testinde çalışanlar tıpkı bir yolcu gibi banko kuyrukları oluşturdular, valizlerini kontuvarlara bıraktılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Yeni Havaalanı’nın 29 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. yıl dönümünde açılacağını açıklamasının ardından havaalanında yapılan çalışmalar hızlanarak devam ediyor. Türk Hava Yolları çalışanları ile gerçekleştirilen tatbikatta havaalanının ilk yolcu testi gerçekleştirildi.
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Test sırasında Türk Hava Yolları çalışanları, tıpkı birer yolcu gibi ellerinde valizlerle bankolarda yolcu kabul kuyruğuna girdiler. İlginç olmayan bir şekilde bankoların arkasında da Türk Hava Yolları personeli bulunuyordu ve bu şekilde İGA’nın (İstanbul Grand Airport) kullanıma sunduğu  bilgi işlem alt yapısı test edildi.

Türk Hava Yolları personelinin TK 6902 ve TK 6904 sefer kodları ile gerçekleştirdikleri yolcu kabul işlemleri bilgisayar ekranları ve uçuş bilgi panolarına da yansıtılarak herhangi bir sorun olup olmadığı gözlemlendi. Yolcu kabul testinin ardından bagaj kabul sistemleri de kontrol edildi ve kontuvarlar çalıştırıldı.
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Testin hem yolcu hem de personel bölümünü oluşturan Türk Hava Yolları görevlileri, test sırasında yaşanan tüm aksaklıkları, düzeltmek üzere not aldılar. Ekibin ilk test için notu ise olumlu oldu. Yukarıdaki görsel, bir gerçek hayat simülasyonu oluşturmak için detaylara ne kadar fazla dikkat edildiğini gösteriyor.

Kaynak : http://www.milliyet.com.tr/istanbul-yeni-havaalani-nin-ilk-ekonomi-2750071/
Etiketler: İstanbul yeni havalimanı
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