Açılışı Bugün Yapılacak İstanbul'daki Havalimanının İsmi

Aylar süren meraklı bekleyişler sonunda İstanbul'daki 3. Havalimanı'nın ismi tabelanın ortaya çıkmasıyla belli oldu.

Bugün saat 16.30'da yapılacak törenle ilk fazı uçuşlara açılacak olan havalimanının ismi İstanbul Havalimanı oldu. Bugün açılış için yapılan son rötuşlarla, yeni havalimanının girişindeki tabela da ortaya çıktı ve büyük bir merak konusu giderilmiş oldu.

Yapılacak olan açılış için vatandaşlar şimdiden İstanbul Havalimanı'na gitmeye başlarken, havalimanı girişinde Türkçe ve İngilizce "İstanbul Havalimanı" ile birçok dilde "Evinize Hoş Geldiniz" yazıları dikkat çekiyor. Terminal binası içerisine kurulan platformda gerçekleşecek olan açılış, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın konseriyle başlayacak ve canlı yayınlarla takip edilebilecek.