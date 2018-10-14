29 Ekim'de açılışı yapılacak İstanbul Yeni Havalimanı'na en uygun ulaşım İETT otobüsleriyle sağlanacak. Bunun dışındaki ulaşım seçenekleri ise cepleri yakıyor.

İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de açılmasıyla uçuş bileti fiyatları bir hayli ucuzlayacak. Öyle ki her şey dahil iç hatlar uçuş biletleri 59 TL seviyelerine sabitlenecek. Ulaşım çok uygun fiyatlara İETT ile sağlanacak. Özel araçla veya taksiyle İstanbul Yeni Havalimanı'na gidilmek istenirse fiyatlar cep yakıyor.

Özel araçla Beşiktaş'tan yola çıkılıp güzergaha E-5 ile devam edilirse yol 74 km'ye ulaşıyor. Beşiktaş'tan yola çıkılıp güzergaha TEM ile devam edilirse yol kısalarak 66 km'ye düşüyor ancak bu sefer gişe ücretleri ekleniyor. Araçların yakıt tutarı E-5 güzergahıyla 33 TL, TEM güzergahıyla 32 TL oluyor. Tabii bir de şu anlık belli olmayan otopark fiyatını da dahil etmek gerekiyor. Aynı güzergah taksi ile gidilmek istenirse; E-5 190 TL, TEM (gişe ücreti dahil) 176 TL tutmakta.

En uygun fiyatlı ulaşım ise "İBB İstanbul Otobüs AŞ" ile yapılabilecek. Toplamda 18 hat üzerinde;

1. Beylikdüzü Tüyap 52 km 15 dakika 21 TL 15 araç

2. Otogar 38 km 15 dakika 16 TL 12 araç

3. Bakırköy 44 km 10 dakika 18 TL 19 araç

4. Yenikapı Sirkeci 50 km 11 dakika 18 TL 23 araç

5. Beşiktaş 43 km 20 dakika 18 TL 13 araç

6. Alibeyköy Cep Otogarı 31 km 30 dakika 16 TL 5 araç

7. Kadıköy 64 km 20 dakika 25 TL 11 araç

8. Pendik 93 km 45 dakika 30 TL 5 araç

9. Hacıosman 40 km 30 dakika 16 TL 4 araç

10. Tepeüstü 91 km 30 dakika 25 TL 7 araç

11. Arnavutköy 22 km 40 dakika 12 TL 3 araç

12. Kemerburgaz 21 km 40 dakika 12 TL 3 araç

13. Sarıyer 40 km 30 dakika 16 TL 5 araç

14. Başakşehir 27 km 30 dakika 14 TL 4 araç

15. Bahçeşehir 40 km 40 dakika 16 TL 4 araç

16. Mahmutbey Metro 36 km 45 dakika 15 TL 3 araç

17. Halkalı 40 km 50 dakika 16 TL 4 araç

18. Mecidiyeköy 37 km 15 dakika 16 TL 10 araç ile ulaşım yapılacak.

Toplamda 150 araç ile hizmet verecek "İBB İstanbul Otobüs AŞ" uygun fiyata ulaşımı sağlayacak. Aynı zamanda Gayrettepe - 3. Havalimanı Metro Hattı'nda çalışmalar son hızla devam ediyor. İstanbul Yeni Havalimanı'nı şehir merkezine bağlayacak olan metro hattının ilk etabının 2018 yılında, ikinci etabının ise 2021 yılında açılması planlanıyor.