İstanbul Yeni Havalimanı’nın İlk Reklam Filmi Yayınlandı

29 Ekim'de yapılacak olan resmi törenle açılacak olan İstanbul'un 3. Havalimanı için Zafer Anıtı temalı bir reklam filmi yayınlandı.

Tema olarak Yeni Havalimanı'ndaki ilk çalışma gününe heyecanla hazırlanan çalışanları işleyen reklam filminde hem Cumhuriyet bayramımız kutlanıyor hem de açılış müjdeleniyor.

Projenijn inşaatını ve işletmesini üstlenen İGA tarafından hazırlanan reklam filminde aşağıdaki mısralara yer verilmiş:

Biz beraber olunca,

Kimse sınır koyamaz bize,

Her zorluğu getiririz dize,

Engeller vız gelir bize

Hayaller döner gerçeğe

Ulaşırız büyük zaferlere!

29 Ekim'de açılışı yapılacak olan havalimanında birçok otonom robot ve akıllı kameralar bulunacak. Dünyanın en modern yapılarından biri olacak olan havalimanı, süreç içerisinde Sabiha Gökçen yolcularının da kaydırılmasıyla birlikte İstanbul'un dünyaya açılan yüzü olacak.