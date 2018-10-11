Yeni Havalimanı'nın İlk Uçuş Fiyatları Belli Oldu

Türkiye, Cumhuriyetin 95. yıldönümünde açılışı gerçekleşecek yeni havalimanının açılışını beklerken ilk uçuşların fiyatları ve tarihleri belli oldu.

Dünyanın en önemli ve büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul Yeni Havalimanı, 29 Ekim’de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. kuruluş yıldönümünde açılışını gerçekleştirecek. Açılışa bu kadar kısa süre kalması, yeni havalimanının uçuş programının da merak edilmeye başlanmasına neden oldu. Habertürk’ten Güntay Şimşek, İstanbul Yeni Havalimanı’nın nasıl bir uçuş programı ile hizmete başlayacağını açıkladı.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk uçuşunu şaşırtıcı olmayan bir şekilde Türk Hava Yolları gerçekleştirecek. İlk uçuşlar Ankara Esenboğa ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı’na 31 Ekim tarihinde gerçekleşecek. THY’nin yeni havalimanına taşınacağı 30-31 Aralık tarihlerine kadar 1 Kasım’dan itibaren yeni havalimanına her gün 5 iniş ve 5 kalkış gerçekleşecek.

Taşınma işlemi gerçekleşene kadar her gün yurt içinde Ankara, Antalya, İzmir; yurt dışında ise Bakü ve Ercan’a gidiş-dönüş uçuşları yapılacak. Bu iki aylık dönemde İstanbul Yeni Havalimanı’ndan gerçekleşecek seferlerde kampanya olacak ve Ankara, Antalya ve İzmir tek yön bilet fiyatı 59 TL, Ercan’a tek yön bilet fiyatı 179 TL, Bakü’ye gidiş-dönüş bilet fiyatı 99 dolar (599 TL) olacak.

30 Ekim’de gerçekleşecek tören sonrası düzenlemeler, temizlik ve ilk uçuş için hazırlıkların ardından 31 Ekim tarihinde ilk uçuş, saatler 11.10’u gösterdiğinde İstanbul Yeni Havalimanı’ndan Ankara Esenboğa Havalimanı’na olacak. Ankara’dan İstanbul’a dönüş ise 13.30’da gerçekleşecek. Günün ikinci uçuşu 17:30’da İstanbul’dan KKTC Ercan Havalimanı’na olacak.