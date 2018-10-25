Yeni Havalimanı'nın Olası İsimleri İnternette Kapış Kapış

İstanbul'da açılacak 3. havalimanının isminin halen belli olmaması, bazı 'uyanık' girişimcileri harekete geçirmişe benziyor.

İleride daha önemli hale gelecek alan adlarının (domain) önceden satın alınması, geçmişten günümüze gelmiş bir 'para kazanma' yöntemi olarak dikkat çekiyor. Her ne kadar bu konuda bazı yasal düzenlemeler yapılmış olsa da halen bir takım boşluklar mevcut.

Son haftalarda sosyal medyada sıklıkla dillendirilen, İstanbul'daki 3. havalimanımıza dair isimlerin alan adları hemen kapılır oldu. Domain sorgulama portallarına göre özellikle son 1 ayda isim tahminleri sonrası alınan alan adlarında patlama yaşandığı belirtiliyor.

Resmi adı halen açıklanmayan ve portallarda 'İstanbul Yeni Havalimanı' olarak anılan havalimanının adının, 29 Ekim'deki açılışta Cumhurbaşkanı tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.