İstanbul'un Yeni MiStore'u 27 Kasım'da Açılıyor

Xiaomi’nin Türkiye tedarikçilerinden Mieko, dördüncü MiStore mağazasını 27 Kasım Cuma günü açıyor. İstanbul ArmoniPark AVM’de açılacak mağaza için “Efsane Cuma”yla birleşen bir indirim kampanyası başlatan Mieko, Xiaomi hayranlarının yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden bir tanesi olmayı başaran Xiaomi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de varlığını genişletmeye çalışıyor. Bu bağlamda Xiaomi’nin Türkiye’nin resmi tedarikçilerinden Mieko, önümüzdeki günlerde yeni bir MiStore açacak. İstanbul’da açılacak şube, Xiaomi hayranlarının yüzünü güldürecek indirimlere ev sahipliği yapacak.

Mieko’nun dördüncü MiStore mağazası, İstanbul Küçükçekmece’de yer alan ArmoniPark’ta açılacak. 27 Kasım Cuma günü açılacak olan mağazada, açılışla birlikte “Efsane Cuma” kapsamında da indirimler yapılacak. İndirimler, 27-28-29 Kasım tarihleri boyunca devam edecek.

ArmoniPark’ta açılacak olan MiStore’un ilk üç gününde, neredeyse her üründe indirim yapılacak. Ancak bunlar arasında ön plana çıkan bazı ürünler yer alıyor. Örneğin Xiaomi hayranları, şirketin akıllı televizyon aparatı Mi TV Stick’e 339 TL, Mi Smart Band 5’e ise 249 TL karşılığında sahip olabilecekler. Ayrıca akıllı telefon ve diğer ekosistem ürünlerinde de avantajlı fiyatlar, Xiaomi hayranlarını bekliyor olacak.

Mieko, açılış heyecanına dahil olmak isteyen Xiaomi hayranları için bir de Instagram sayfası oluşturdu. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz sayfada, açılış kapsamında indirimli olacak ürünler ve kampanya detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Açılış kampanyasında indirimli olacak bazı ürünler

Xiaomi Mi Note 10 Lite - 3,949 TL

Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED

6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G

Qualcomm Snapdragon 730G RAM: 6 GB

6 GB Depolama alanı: 128 GB'ye kadar

128 GB'ye kadar Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP Pil: 5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği)

5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği) İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Redmi Note 9 - 2,849 TL

Ekran: 6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor)

6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor) İşlemci: MediaTek Helio G85

MediaTek Helio G85 RAM: 3 GB / 4 GB

3 GB / 4 GB Depolama alanı: 64 GB / 128 GB

64 GB / 128 GB Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)

POCO X3 - 3,149 TL

Ekran: 6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz

6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz İşlemci: Snapdragon 732G

Snapdragon 732G RAM: 6 GB LPDDR4X

6 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB/128 GB UFS 2.1

64 GB/128 GB UFS 2.1 Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.160 mAh, 33W hızlı şarj

5.160 mAh, 33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 10

Redmi Note 9 Pro - 3,149 TL

Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD

6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G

Qualcomm Snapdragon 720G RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 64 GB ya da 128 GB

64 GB ya da 128 GB Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP Ön Kamera: 16 MP

16 MP Batarya: 5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)

5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11

Android 10 tabanlı MIUI 11 Renkler: Mavi, beyaz, siyah

Mavi, beyaz, siyah Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm

166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm Ağırlık: 209 gram

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