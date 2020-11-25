İstanbul'un Yeni MiStore'u 27 Kasım'da Açılıyor

Son yılların en popüler teknoloji şirketlerinden bir tanesi olmayı başaran Xiaomi, diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de varlığını genişletmeye çalışıyor. Bu bağlamda Xiaomi’nin Türkiye’nin resmi tedarikçilerinden Mieko, önümüzdeki günlerde yeni bir MiStore açacak. İstanbul’da açılacak şube, Xiaomi hayranlarının yüzünü güldürecek indirimlere ev sahipliği yapacak.
Mieko’nun dördüncü MiStore mağazası, İstanbul Küçükçekmece’de yer alan ArmoniPark’ta açılacak. 27 Kasım Cuma günü açılacak olan mağazada, açılışla birlikte “Efsane Cuma” kapsamında da indirimler yapılacak. İndirimler, 27-28-29 Kasım tarihleri boyunca devam edecek.
ArmoniPark’ta açılacak olan MiStore’un ilk üç gününde, neredeyse her üründe indirim yapılacak. Ancak bunlar arasında ön plana çıkan bazı ürünler yer alıyor. Örneğin Xiaomi hayranları, şirketin akıllı televizyon aparatı Mi TV Stick’e 339 TL, Mi Smart Band 5’e ise 249 TL karşılığında sahip olabilecekler. Ayrıca akıllı telefon ve diğer ekosistem ürünlerinde de avantajlı fiyatlar, Xiaomi hayranlarını bekliyor olacak.
Mieko, açılış heyecanına dahil olmak isteyen Xiaomi hayranları için bir de Instagram sayfası oluşturdu. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz sayfada, açılış kapsamında indirimli olacak ürünler ve kampanya detaylarıyla ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.
Açılış kampanyasında indirimli olacak bazı ürünler
Xiaomi Mi Note 10 Lite - 3,949 TL
- Ekran: 6.47 inç FHD+ kavisli AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730G
- RAM: 6 GB
- Depolama alanı: 128 GB'ye kadar
- Arka kamera: 64 MP + 8 MP + 5 MP + 2 MP
- Pil: 5.260 mAh (30W hızlı şarj desteği)
- İşletim sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
Redmi Note 9 - 2,849 TL
- Ekran: 6,53 inç IPS LCD ekran (Gorilla Glass 5’le korunuyor)
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 3 GB / 4 GB
- Depolama alanı: 64 GB / 128 GB
- Arka kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.020 mAh (18 W hızlı şarj teknolojisi)
POCO X3 - 3,149 TL
- Ekran: 6,67 inçlik Full HD+ 120 Hz
- İşlemci: Snapdragon 732G
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- Depolama: 64 GB/128 GB UFS 2.1
- Arka Kamera: 64 MP + 13 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 20 MP
- Batarya: 5.160 mAh, 33W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 10
Redmi Note 9 Pro - 3,149 TL
- Ekran: 6.67 inç, FHD+ (2.400 x 1.080 piksel) IPS LCD
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 720G
- RAM: 6 GB
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 16 MP
- Batarya: 5.020 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 11
- Renkler: Mavi, beyaz, siyah
- Boyutlar: 166.9 mm x 76 mm x 8.8 mm
- Ağırlık: 209 gram
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