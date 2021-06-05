Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından sürdürülen bir araştırma kapsamında İstanbul’da 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit edildi. Hızlı ve doğrudan yayılan bir virüs olmasa da uzmanlar, vatandaşları ölü kuşlardan uzak durmaları için uyardı.

COVID-19 virüsüne karşı mücadele verdiğimiz bu günlerde yeni bir virüs alarmı daha verildi. Geçtiğimiz günlerde Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj kitlelerinin kolera salgınına yol açabileceği açıklanmıştı. Yakın zamanda da İstanbul’da Batı Nil Virüsü’ne rastlandı. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, vatandaşları virüs konusunda uyardı.

Cerrahpaşa Veterinerlik Fakültesi tarafından 1 yıldır yürütülen bir çalışma, İstanbul’daki 9 kuşta Batı Nil Virüsü tespit etti. Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, genelde kuşları hedef alan virüsten korunmak için ölü kuşlardan uzak durmayı önerdi.

Batı Nil Virüsü nedir? İnsanlarda ölüme yol açar mı?

Batı Nil Virüsü, genelde kuşları hedef alan; insanlara ise genelde sivrisinekler aracılığıyla bulaşan tek zincirli bir RNA virüsüdür. İnsanlarda ölüme yol açtığı pek görülmez ancak kimi bireylerde nörolojik problemlere sebebiyet verebilir. Belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, halsizlik, ishal ve cilt kızarıklığı bulunur. Nadir vakalarda ise görme bozuklukları ve felçle karşılaşılabilir. Virüs her yaştan insanı hedef alsa da 60 yaş üstü kişiler, daha yüksek risk altındadır.

Ölü kuşlardan uzak durulmalı

Bulaşma oranının düşük olduğunu ancak yine de ölü kuşlardan uzak durulması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’ın konu hakkındaki tam açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Halkımız ‘Kuşlardan direkt bana virüs bulaşıyor’ gibi algılamasın. Direkt kuşlardan virüs bulaşmıyor. Yine de ölü kuşlara, özellikle çocukların açıp onların etleriyle oynayıp, sonra ağızlarına burunlarına götürmemesine dikkat etsinler. Kan yoluyla bulaşabiliyor. Elde çizik falan varsa o şekilde bulaşabilir. Ancak asıl bulaşma yolu sivrisineklerin kuşların kanını emmesi. Onlardan da insanlara bulaşıyor”