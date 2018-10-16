Vatandaşların pet şişeleri geri dönüşüme kazandırarak İstanbulkart bakiyesi kazanacakları proje resmen hizmete girdi. Peki tek bir geçiş hakkı için kaç pek şişeyi geri dönüşüme kazandırmak gerekiyor?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşı geri dönüşüme teşvik etme amacı ile başlatmış olduğu pet şişe karşılığı İstanbulkart bakiyesi kazanma dönemi resmi olarak başladı. Söz konusu projeye ait ilk geri dönüşüm konteynerleri İTÜ Ayazağa durağında hizmete girdi.

İlk geri dönüşüm konteynerlerinin hizmete girmesi ile birlikte pet şişe başına vatandaşa ödenecek İstanbulkart bakiyesi de belli oldu. Bun göre vatandaşlar geri dönüşüme kazandırdıkları;

her 0.33 litrelik pet şişeye 2 kuruş,

her 0.50litrelik pet şişeye 3 kuruş,

her 1 litrelik pet şişeye 6 kuruş,

her 1.5 litrelik pet şişeye 9 kuruş,

her 0.33 litrelik alüminyum içecek kutusuna 7 kuruş

ve her 0.5 litrelik alüminyum içecek kutusuna ise 9 kuruş İstanbulkart bakiyesi kazanacaklar.

Buna göre vatandaşların İstanbulkart ile tek bir geçiş hakkı kazanması için;

130 adet 0.33 litrelik pet şişe,

86 adet 0.5 litrelik pet şişe,

43 adet 1 litrelik pet şişe,

28 adet 1.5 litrelik pet şişe,

37 adet 0.33 litrelik alüminyum kutu,

28 adet 0.5 litrelik alüminyum kutuyu geri dönüşüme kazandırması gerekecek.

Tek bir geçiş hakkı kazanmak için en az 28 parça geri dönüştürülebilir çöpü biriktirmek biraz zahmetli bir iş gibi görünebilir. Ancak buradaki asıl dikkat edilmesi gereken nokta ücretsiz geçiş hakkı değil bir geri dönüşüm bilinci oluşturmak olmalı. Bu nedenle söz konusu projenin yaygınlaşmasını canıgönülden diliyoruz.