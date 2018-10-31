İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, bugün itibarı ile mobil uygulama üzerinden bakiye yükleme döneminin başladığını müjdeledi.

Geçtiğimiz dönemlerde de sıkça dillendirilen ve kuyrukta beklemeden, yolcuların evlerinde rahatça bakiye yükleyebileceği sistem bugün itibarı ile kullanıcıların hizmetine sunuldu. An itibarı ile 10 anlaşmalı bankadan herhangi ek ücret ödemeden bakiye yükleyebiliyorsunuz.

Konuyla ilgili konuşan İBB Başkanı Mevlüt Uysal şunları söyledi:

"İstanbulkart mobil uygulamamız tamamıyla özgün, yerli, milli ve çağdaştır. İstanbulkartile ödeme sistemi akıllı belediyeciliğe uygun bir örnek. Bütün ulaşım ücretleri, İstanbulkart üzerinden ödeniyor. İstanbul'da son 6 ayda kullanılma olma şartına haiz 16 milyon civarında İstanbulkart var. Yıllık İstanbulkart üzerinde 3,5 milyar lira ödeme hareketi oluyor. Artık dolum için kuyruklarda bekleyerek zaman kaybına son veriliyor. İstanbulkart'a bakiye yükleme işlemini mobil uygulama ile otomatik hale getirmiş durumdayız. Uygulamayı cep telefonlarına indiren herkes, anlaşma yapılan 10 banka aracılığıyla banka kartı veya kredi kartı ile İstanbulkart'a kontör yüklemesi yapabilecek. 16 milyon İstanbulkart kullanıcısı kuyrukta beklemeden, mesai mefhumunu gözetmeden elektronik bankacılık ile İstanbulkart'a otomatik yükleme yapabilecek."

"Şu ana kadar 10 bankamızla anlaşma sağladık. Ancak ileride tahmin ediyorum bütün bankalar bu sisteme dahil olacak. Daha önce yüklemeden herhangi bir ücret alınmıyordu. Şimdi de banka kartıyla ilgili herhangi bir ücret alınmayacak. Ancak kredi kartlarına bir ücret yansıtılabilir. Bu kredi kartı sistemiyle ve o bankanın uygulamasıyla ilgilidir. Yani biz belediye olarak yüklemeden herhangi bir ücret talep etmiyoruz, almıyoruz. İstanbulkartmobil uygulaması tamamen yerli ve milli. Sistem dışarıya kapalı olduğu için herhangi bir riski de yok."

Siz de İstanbulkart'ınızın bakiyesini öğrenmek veya kartınıza bakiye yüklemek için hemen aşağıdaki iOS ve Android uygulamalarını cihazınıza indirebilirsiniz.