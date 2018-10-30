İşte Dünyanın İki Anne Tarafından Taşınan İlk Bebeği

ABD'de yaşayan lezbiyen çift, Ashleigh ve Bliss Coulter, aynı bebeği taşıyan iki anne olarak tıp tarihine geçtiler.

Asleigh ve Bliss Coulter çiftinin beş aylık bir oğulları var, adı Stetson. Stetson'un doğumu tıp tarihine geçti çünkü bu bebek, dünyanın iki anne tarafından taşınmış ilk bebeği. Normal şartlar altında lezbiyen çiftlerde sadece bir kişi bebeğin annesi olurken, diğer kişi bebeği teknik olarak evlat edinmiş oluyor. İki Taraflı Zahmetsiz Tüp Bebek adlı deneysel yöntem sayesinde ise çiftin her ikisi de evlatlarını taşımış oldu.

Bliss çocuğun biyolojik olarak kendi çocuğu olmasını istiyor ancak hamile kalmaya yanaşmıyordu. Doğum uzmanı Doktor Kathy Doody'nin fikri üzerine çift, 2016 yılında konsültasyona başladı. Bliss'in döllenen yumurtası, kuluçka makinesi yerine Bliss'in rahminde ilk oluşum sürecini tamamladı. Beş günlük bu sürecin ardından bebek, hormon terapisi tamamlanan Ashleigh'e nakledildi.

Stetson, herhangi bir sorun yaşanmadan dünyaya geldi. Haziran 2018'de gözlerini açan Stetson bebek dört kilogram ağırlığında doğdu. Çift, yaşadıkları deneyimin "paha biçilemez" olduğunu söylerken, yeni bir çocuk dünyaya getirmeyi planladıklarını da belirtti.