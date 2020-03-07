Google Pixel 4a'nın Yeni Görseli ve Özellikleri Ortaya Çıktı

Google'ın bir süredir tanıtmasını beklediğimiz Pixel 4a serisinin tanıtılacağı etkinlik corona virüsü yüzünden iptal olmuştu. Bazı özellikleri sızdırılan Pixel 4a'nın Android kullanıcılarını heyecanlandıran özellikleri de bulunuyor.

Google Pixel 4a serisinin çıkması uzun zamandır bekleniyor. Google'ın Corona virüsü yüzünden iptal edilen I/O 2020 Geliştirici Konferans'ında, Pixel 4a ve Pixel 4a XL telefonlarını duyurması bekleniyordu. Fakat Google'ın çevrimiçi bir etkinlik düzenlemesi ve yeni aplikasyonlarını Pixel 4a serisini bu online etkinlikte duyurması bekleniyor. Daha etkinlik yapılmamasına rağmen internette standart modelin fotoğrafları da ortaya çıktı.

Google Pixel 4a'nın tasarımı

Google Pixel 4a'nın ortaya çıkan fotoğraflarına göre, ahizenin bulunduğu panel arka paneli andırıyor. Uzun bir ekrana sahip olan telefonda kamera deliği sol üstte bulunuyor. Kamera deliği, daha küçük görünüyor ve telefon ince çerçeveleri bünyesinde barındırıyor. Arka panelde kare şeklinde kamera modülünü de görmek mümkün.

Kamera modülünü biraz daha dikkatli inceleyecek olursak modülde LED flaşla bir adet sensör bulunduğunu söyleyebiliriz. Ortaya çıkan bilgilerden sensörün ne olduğu anlaşılmıyor. Arka panelde parmak izi tarayıcısı da bulunuyor. Ayrıca görünenlere göre güç tuşu ve ses tuşları sağ tarafta bulunuyor.

Pixel 4a'nın beklenen özellikleri

Ortaya çıkan bilgilere göre Pixel 4a'nın ekran boyutu 5,7-5,8 inç arasında olacak. Henüz standart Pixel 4a'da Motion Sense teknolojisi ve Soli çip özelliği olup olmayacağı belli değil. Telefon muhtemelen Snapdragon 730 işlemcisi ve bununla birlikte 4 GB Ram ve 64 GB depolama alanıyla gelecek. Telefonun kutudan Android 11 ile çıkması da muhtemel. Batarya detayları henüz açıklanmış değil fakat hızlı şarj desteğinin bulunması bekleniyor.

