İşte PlayStation Store'da Kasım Ayının En Çok İndirilenleri

Sony'nin efsane oyun konsolu PlayStation, özellikle geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı oyunlarla kastı kavurdu. Çoğu oyuncu tarafından beklenen Red Dead Redemption konsol oyuncuları tarafından oldukça sevilirken; Call of Duty: Black Ops 4, hem konsol cephesinde hem de PC tarafında yüksek satış rakamlarına ulaştı. Her ne kadar iyi geri dönüşler almasa da Fallout 76 da ilk üçe girmeyi başardı.
Listemizde sadece en çok indirilen oyunlar bulunmuyor. En çok indirilen VR oyunları, ücretsiz oyunlar, temalar gibi farklı sıralamalar da bulunuyor. 2018'in sonlarına gelmişken, Kasım ayının listesi için lafı daha fazla uzatmayalım. Bakalım Aralık ayında sıralama nasıl değişecek.
PS4 Oyunları:
- Red Dead Redemption 2
- Call of Duty: Black Ops 4
- Fallout 76
- Battlefield V
- FIFA 19
- Spyro Reignited Trilogy
- God of War
- NBA 2K19
- Marvel’s Spider-Man
- The Last Of Us Remastered
İLGİLİ HABER
PlayStation Awards 2018 Ödülleri Sahiplerini Buldu
PS VR Oyunları:
- Beat Saber
- Creed: Rise to Glory
- Job Simulator
- The Elder Scrolls V: Skyrim VR
- Doom VFR
- Astro Bot Rescue Mission
- Moss
- Firewall Zero Hour
- Superhot VR
- PlayStation VR Worlds
Oynaması Ücretsiz Oyunlar:
- Fortnite Battle Royale
- Warface
- H1Z1: Battle Royale
- Brawlhalla
- Warframe
- Paladins
- DC Universe Online Free-to-Play
- 3on3 FreeStyle
- Pro Evolution Soccer 2018 Lite
- Trove
PS Vita Oyunları:
- God of War: Collection
- Jak and Daxter Collection
- Minecraft
- Stardew Valley
- The Bit Trip
- Need for Speed Most Wanted
- Dragon Quest Builders
- Persona 4 Golden
- Borderlands 2
- Undertale
PS Classic Oyunları:
- Grand Theft Auto: San Andreas
- The King of Fighters Collection: The Orochi Saga
- Bully
- Tomb Raider 2
- Tomb Raider III
- Tomb Raider: The Last Revelation
- Tomb Raider
- Star Ocean Till The End Of Time
- Legacy of Kain: Soul Reaver
- Grand Theft Auto: Vice City
PS4 Temaları:
- The Last of Us Part II Ellie Theme
- Assassin’s Creed Odyssey – New Dynamic Theme
- Tetris Effect Yours Forever Dynamic Theme
- Lightning Night Sky Dynamic Theme
- Legacy Dashboard Theme
- Aurora Borealis Wolf Theme
- Skeleton Dance HiQ Dynamic Theme
- Undertale Dynamic Theme (Ruins)
- Friday the 13th: The Game Theme
- Tropical Skeleton Dance HiQ Dynamic Theme