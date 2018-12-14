İşte PlayStation Store'da Kasım Ayının En Çok İndirilenleri

PlayStation Store üzerinden Kasım ayında en çok indirilen oyunları sizler için derledik.

Sony'nin efsane oyun konsolu PlayStation, özellikle geçtiğimiz Kasım ayında çıkardığı oyunlarla kastı kavurdu. Çoğu oyuncu tarafından beklenen Red Dead Redemption konsol oyuncuları tarafından oldukça sevilirken; Call of Duty: Black Ops 4, hem konsol cephesinde hem de PC tarafında yüksek satış rakamlarına ulaştı. Her ne kadar iyi geri dönüşler almasa da Fallout 76 da ilk üçe girmeyi başardı.

Listemizde sadece en çok indirilen oyunlar bulunmuyor. En çok indirilen VR oyunları, ücretsiz oyunlar, temalar gibi farklı sıralamalar da bulunuyor. 2018'in sonlarına gelmişken, Kasım ayının listesi için lafı daha fazla uzatmayalım. Bakalım Aralık ayında sıralama nasıl değişecek.

PS4 Oyunları:

Red Dead Redemption 2 Call of Duty: Black Ops 4 Fallout 76 Battlefield V FIFA 19 Spyro Reignited Trilogy God of War NBA 2K19 Marvel’s Spider-Man The Last Of Us Remastered

PS VR Oyunları:

Beat Saber Creed: Rise to Glory Job Simulator The Elder Scrolls V: Skyrim VR Doom VFR Astro Bot Rescue Mission Moss Firewall Zero Hour Superhot VR PlayStation VR Worlds

Oynaması Ücretsiz Oyunlar:

Fortnite Battle Royale Warface H1Z1: Battle Royale Brawlhalla Warframe Paladins DC Universe Online Free-to-Play 3on3 FreeStyle Pro Evolution Soccer 2018 Lite Trove

PS Vita Oyunları:

God of War: Collection Jak and Daxter Collection Minecraft Stardew Valley The Bit Trip Need for Speed Most Wanted Dragon Quest Builders Persona 4 Golden Borderlands 2 Undertale

PS Classic Oyunları:

Grand Theft Auto: San Andreas The King of Fighters Collection: The Orochi Saga Bully Tomb Raider 2 Tomb Raider III Tomb Raider: The Last Revelation Tomb Raider Star Ocean Till The End Of Time Legacy of Kain: Soul Reaver Grand Theft Auto: Vice City

PS4 Temaları: