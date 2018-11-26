Microsoft, Windows 10 için bir sonraki özellik güncelleştirmesi üzerinde çalışıyor. Peki yeni güncelleştirmede ne gibi değişiklikler olacak?

Windows 10 için yeni bir özellik güncelleştirmesi olan 19H1 kodlu güncelleştirmenin, 2019'un Nisan ayında kullanıcılara sunulması planlanıyor. Windows düzenlemeleri, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi yeni özelliklerin olacağı güncelleme için çalışmalara başlayan şirket, önümüzdeki haftalarda bu özelliklere yenilerini de ekleyebilir.

İşte yeni güncelleme ile gelmesi beklenen bazı yenlikler ve geliştirmeler:

Windows Shell

Görev çubuğunu, Başlat menüsünü ve Windows Shell beyazını daha açık hale getiren yeni bir ışık teması

Giriş ekranında yeni Akrilik bulanıklık efektleri

Sürüklenebilen ve taşınabilen yeni emoji paneli

Emoji panelinde yeni emojiler ve ek sayfalar

İnternet bağlantısı kesildiğinde sistem tepsisinde yeni bir "küre" simgesi

Bir uygulama tam ekran açıldığında otomatik olarak açılan Odak Yardımı

Eylem Merkezi'nde özelleştirilebilen hızlı eylemler

Eylem Merkezi'ndeki hızlı eylem alanında yeni bir parlaklık kaydırıcısı

Varsayılan duvar kağıdında daha açık renkler ve daha düz bir estetik dizayn

Ekran alıntısı aracının uygulama pencerelerini kolayca taramasını sağlayan yeni bir özellik

Başlat ve Taskbar alanlarında Fluent Design özelliği ile ortaya çıkan yeni efektler

Ayarlar

Windows Shell'i diğer uygulamalardan farklı bir renkte temalandırma seçeneği

Statik IP adresleri ve tercih edilen DNS sunucusu ayarlarının yapılandırılması dahil olmak üzere, gelişmiş Ethernet IP ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar uygulaması

Görev yöneticisinde, hangi uygulamaların monitör başına veya sisteme göre ölçeklendirildiğini gösteren bilgiler

Windows Hello ayarlarında daha temiz bir kullanıcı deneyimi

Yeni geliştirilmiş arama modu sayesinde, daha yüksek performans için dosya aramada ayrıntılı denetim

Depolama ayarlarında daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve yeni tasarım

Yeni bir sorun giderme sistemi

Windows Update için yeni bir düzen

Diğer değişiklikler

ADLaM belgelerini ve web sayfalarını Windows Ebrima yazı tipi ile görüntüleyebilme

Mikrofonunuz kullanımdayken sistem tepsisinde beliren bir mikrofon simgesi

Vietnamca Teleks ve Sayı tuşlu klavyeler

Indic Fonetik klavyeler

Dokunmatik klavyede daha fazla sembol

Caps Lock açıkken yanlışlıkla yazdığınızda sizi uyaran bir bildirim

Yeni ışık temasını destekleyen modern tasarımlı iletişim kutusu

Bu yeni özellikler Windows'un 19H1 kod adlı yeni güncellemesi ile beraber gelecek. Şu an güncelleme geliştirme aşamasında olduğundan, bu özelliklere ek olarak yeni birçok özellik de karşımıza çıkabilir.