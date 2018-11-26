Windows 10 için yeni bir özellik güncelleştirmesi olan 19H1 kodlu güncelleştirmenin, 2019'un Nisan ayında kullanıcılara sunulması planlanıyor. Windows düzenlemeleri, kullanıcı arayüzü iyileştirmeleri gibi yeni özelliklerin olacağı güncelleme için çalışmalara başlayan şirket, önümüzdeki haftalarda bu özelliklere yenilerini de ekleyebilir.
İşte yeni güncelleme ile gelmesi beklenen bazı yenlikler ve geliştirmeler:
Windows Shell
- Görev çubuğunu, Başlat menüsünü ve Windows Shell beyazını daha açık hale getiren yeni bir ışık teması
- Giriş ekranında yeni Akrilik bulanıklık efektleri
- Sürüklenebilen ve taşınabilen yeni emoji paneli
- Emoji panelinde yeni emojiler ve ek sayfalar
- İnternet bağlantısı kesildiğinde sistem tepsisinde yeni bir "küre" simgesi
- Bir uygulama tam ekran açıldığında otomatik olarak açılan Odak Yardımı
- Eylem Merkezi'nde özelleştirilebilen hızlı eylemler
- Eylem Merkezi'ndeki hızlı eylem alanında yeni bir parlaklık kaydırıcısı
- Varsayılan duvar kağıdında daha açık renkler ve daha düz bir estetik dizayn
- Ekran alıntısı aracının uygulama pencerelerini kolayca taramasını sağlayan yeni bir özellik
- Başlat ve Taskbar alanlarında Fluent Design özelliği ile ortaya çıkan yeni efektler
Ayarlar
- Windows Shell'i diğer uygulamalardan farklı bir renkte temalandırma seçeneği
- Statik IP adresleri ve tercih edilen DNS sunucusu ayarlarının yapılandırılması dahil olmak üzere, gelişmiş Ethernet IP ayarlarını yapılandırmak için Ayarlar uygulaması
- Görev yöneticisinde, hangi uygulamaların monitör başına veya sisteme göre ölçeklendirildiğini gösteren bilgiler
- Windows Hello ayarlarında daha temiz bir kullanıcı deneyimi
- Yeni geliştirilmiş arama modu sayesinde, daha yüksek performans için dosya aramada ayrıntılı denetim
- Depolama ayarlarında daha iyi bir kullanıcı deneyimi ve yeni tasarım
- Yeni bir sorun giderme sistemi
- Windows Update için yeni bir düzen
Diğer değişiklikler
- ADLaM belgelerini ve web sayfalarını Windows Ebrima yazı tipi ile görüntüleyebilme
- Mikrofonunuz kullanımdayken sistem tepsisinde beliren bir mikrofon simgesi
- Vietnamca Teleks ve Sayı tuşlu klavyeler
- Indic Fonetik klavyeler
- Dokunmatik klavyede daha fazla sembol
- Caps Lock açıkken yanlışlıkla yazdığınızda sizi uyaran bir bildirim
- Yeni ışık temasını destekleyen modern tasarımlı iletişim kutusu
Bu yeni özellikler Windows'un 19H1 kod adlı yeni güncellemesi ile beraber gelecek. Şu an güncelleme geliştirme aşamasında olduğundan, bu özelliklere ek olarak yeni birçok özellik de karşımıza çıkabilir.