Vücut Isısını Düzenleyebilen Kumaş Geliştirildi

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni kumaş, vücut sıcaklığını ideal aralıkta tutmak için ortam sıcaklığına göre kendisini ayarlayabilecek.

Lahana gibi kat kat giyinmekten, baharda ceket alıp elde taşımaktan nefret edenler, evden çıkarken “Hava nasıl olacak acaba?” gerilimi yaşayanlar için bilim insanları bir çözüm buldu. Artık kıyafetler, vücut ısısı çok arttığında veya çok düştüğünde kendisini ona göre ayarlayabilecek.

Science dergisinde, Maryland Üniversitesi’nden araştırmacıların geliştirdiği kumaş üstüne bir makale yayımlandı. Yeni materyal, kumaşın aldığı ısı miktarını ayarlayabilecek özelliğe sahip.

Kumaşın iplikleri iki farklı materyal kullanılarak üretilirken bu materyallerin ikisi de doğada bulunan malzemeler arasından seçildi. Materyallerden biri nemi emerken diğeri ise uzaklaştırıyor. Metal kaplı iplikler sayesinde kumaştan geçen ısı miktarı kontrol edilebiliyor.

Kumaş, terleyen deriye yakın olduğunda şekil değiştirerek daha çok ısının kaybedilmesini sağlıyor. Böylece teni hızla serinletiyor. Tersi durumda ise kumaş, deride ve üstünde bulunan nemi buharlaştırarak ısınmayı sağlıyor.

Araştırmanın yazarlarından Min Quyand, insan bedeninin mükemmel bir radyatör olduğunu ve kolayca ısıyı yayabildiğini söylüyor. Şimdiye kadar bu radyatörü kat kat giyinerek ya da kıyafetleri çıkararak kontrol ettiğimizi söyleyen bilim insanı, bu çift yönlü düzenleyici sayesinde artık buna gerek kalmadığını söylüyor.

Bu kumaşın tüketicilere sunulması biraz daha zaman alacak. Yine de araştırmalar, kıyafetlerimizin vücut ısımızı kontrol edip biz bir şey yapmadan rahat etmemizi sağlayacak ürünlerin çok da uzakta olmadığını gösteriyor.