İstenmeyen Kampanya Mesajları 1 Aralık'ta Tarihe Karışıyor

Şirketler tarafından gönderilen istenmeyen kampanya mesajları nihayet tarihe karışıyor. 1 Aralık'ta yürürlüğe girecek İleti Yönetim Sistemi (İYS) ile şirketler, kampanya mesajı göndermek için kullanıcılardan izin isteyecekler.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kurulan İleti Yönetim Sistemi (İYS), 1 Aralık itibarıyla resmen yürürlüğe girecek. Söz konusu sistem ile birlikte şirketler, ticari mesajların yanı sıra bayram, yılbaşı gibi kutlama mesajları ve memnuniyet anketleri için kullanıcılardan izin almak zorunda kalacaklar.

Aktarılan bilgilere göre kendisine ticari mesaj gönderilmesine izin veren kişilerin numaraları ya da e-posta adresleri, İYS’ye kayıtlı olacak. İYS’den onay almadan herhangi bir ticari mesaj gönderimi mümkün olmayacak. İYS’ye kayıt yaptırmayan şirketlerin hem listelerini kaybedeceği hem de ceza alacağı bildiriliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İleti Yönetim Sistemi A.Ş. Genel Müdürü Dr. Tolga Tüfekçi, “Vatandaşın onayı olmadan gönderilen ticari mesajlarda şikayetlerin 500 bini aşması üzerine Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikle hayatımıza giren İYS, 1 Aralık itibarıyla uygulamaya girecek ve istenmeyen mesajlar son bulacak.” ifadelerini kullandı.

Yeni sistemde onay vermeyen kullanıcıların ticari mesaj almayacağını ifade eden Tüfekçi, “Ticari elektronik ileti gönderimi yapan tüm firmaların kaydolacağı ve sahip olduğu onayları sürekli güncel tutacağı bu sistemle vatandaşlar ticari ileti izinlerine tek noktadan ve kolaylıkla erişebilecek. Mesaj almak istemediklerini kapatırken diğer taraftan dilerse kampanyalarından haberdar olması istediği markalara da onay verebilecek.” diyerek kontrolün kullanıcıda olacağını ifade etti.

Aktarılan bilgilere göre kullanıcılar, İYS üzerinden şirketlere onay verebilecekleri gibi, verdikleri onayı kaldırma imkanına da sahip olacaklar. Ayrıca kullanıcılar; SMS, arama ya da e-posta bildirimleri için ayrı ayrı onay verip iptal işlemi gerçekleştirebilecek. Ayrıca kullanıcılar bir marka için ticari ileti onayını kaldırdığında, o marka ürün satışı gerçekleştiren diğer satıcılar da ileti gönderme haklarını kaybetmiş olacaklar.

“16 Ocak 2021’e kadar vatandaşlar tarafından reddedilmemiş onaylar geçerli kabul edilecek. Böylece firmaların geçmişte almış olduğu tüm izinler için beyaz bir sayfa açılmış olacak” ifadelerini kullanan Tüfekçi, 1 Aralık itibarıyla işletmelerin, vatandaşlardan aldıkları izinleri 3 iş günü içinde İYS’ye bildireceğini, İYS’ye kaydedilmeyen izinlerin geçersiz sayılacağını belirtti.